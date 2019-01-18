車手搭公車領錢以為天衣無縫　卻因這個原因栽了

▲男子當車手，竟因臉上大紅痣栽在警方手裡。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

53歲周姓男子因缺錢，去年底跟詐騙集團應徵當車手，果然有年紀有經驗，周男除了四處搬遷，更以公車代步提領贓款，以為天衣無縫，讓警方逮不到人。結果，因為他右臉上的一顆大紅痣太過明顯，讓警方得以「以痣辨人」，登門逮人，他感嘆「辨識度太高」，還真的不能做壞事。

第三警分局立德派出所2018年11月開始偵辦一起詐欺車手提領贓款案件，警方調閱監視器發現，該名車手以搭公車為代步工具，十分狡猾，且四處搬遷，沒有固定居處所。但該名男子右臉上有一顆大紅痣，警方依據該特徵，過濾他出入熱點並長期埋伏，果然在今年1月7日晚間，在太平區逮到53歲周姓男子，人贓俱獲。

▲當車手男子在提款機前提款豪不遮掩。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，周男因缺錢花用，去年11月與詐騙集團接觸成為車手，隨機到銀行提款，他還刻意挑遠一點的地方，以為警方會認不出來，結果因為他紅豆般大的痣太過明顯，讓警方一認就認出來。

周男發現警方上門顯得十分驚訝，但看到監視器自己的畫面，只能坦認。他表示，幫忙詐騙集團提領3萬元，可以獲得500元酬勞。警詢後，也依詐欺罪嫌將他移送法辦。

【更多新聞】

►騎車撞死人 肇逃男竟辯「要去醫院做健康檢查」

►南投集集139線傳石虎路殺 今年第3起

►清潔隊宣導要民眾廚餘丟垃圾車 中市府：誤植回收將究責