「里長」來電親切問候卸心防　2里民遭騙20萬

▲近來詐騙集團善用鄰里信任度進行詐騙，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

鄰里間親切的問候，居然變成詐騙集團吸金的手段！刑事局20日發布預警，警方表示農曆年前將至，詐騙集團也在拼年終獎金，近來詐騙集團佯裝鄰里長打關懷電話給居民，騙取民眾信任後以一時急用騙取匯款，目前全台已有多人上當。警方建議民眾接獲類似電話最好回撥村里辦公室查證，或打165反詐騙專線查詢。



刑事局分析該案例指出：新北市一名王先生，上週接到自稱里長來電，因里長表示電話號碼有變更，特地來電通知一聲，王先生倍感親切，認為現在里長服務都很敬業。這名里長2天後以該電話號碼來電向王先生表示，因為貨款支付問題，想跟王先生借新臺幣5萬元應急。

里長在電話強調會於2天後中午親自把錢送來歸還，王先生體恤里長服務里民辛苦，不疑有他立刻臨櫃匯5萬元至對方指定帳戶，直到2天後未收到還款，撥打「里長」電話無人回應，王男驚覺不對，才跑去里長辦公室詢問，才發現里長並無向他借款，甚至連說話的聲音也不一樣，才驚覺遭到詐騙。

另名許先生，也是同時間接到假冒里長來電，雙方並交換LINE ID，相談甚歡，隔日許先生隨即收到該名假里長表示欲購屋，臨時向許先生調頭寸，請他幫忙先支付新臺幣15萬元給代書，許先生不加思索便匯款給對方，直到跟真里長確認此事時，同樣遭詐騙。

刑事局預防科表示：詐騙集團假冒親友借錢時有所聞，詐騙手段演變迄今，歹徒將歪腦筋動到大家居住的鄰里社區，假冒里長平日熱心服務社區的形象欺騙里民詐財。

警方建議民眾可多提問以驗證對方的身分，不要僅以LINE文字或貼圖對話就誤認對方身分，而詐騙的最終目的多半是借錢匯款，若是牽涉到借貸請求，建議可打電話向對方求證。民眾若有任何疑問，也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

【精彩新聞】



▶獨／網路造謠「有豬瘟」農委會要警究辦 引「自廢武功」爭議

▶西門町合法棋牌社變職業賭場 業者建檔警員照防查

▶虐童事件頻傳！警署稱結合醫療體系 建防護網守護兒少