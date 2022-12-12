入冬首波寒流強襲！低溫急凍7度　「周四、五高山可望降雪」

記者李姿慧／台北報導

周末將出現入冬最強冷空氣，有機會達到寒流強度，周末到下周一(12/17~12/19)影響最劇，天氣職人吳聖宇今(12/12)在臉書上表示，根據預報模式，台北可能出現7到9度低溫，周四到周五(12/15~12/16)中北部高山視降溫條件，不排除有降雪機會。

▲周四到周五(12/15~12/16)中北部高山視降溫條件，不排除有降雪機會。（圖／翻攝天氣職人吳聖宇臉書）

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周末到下周一(12/17~12/19)冷空氣有機會達寒流強度，天氣職人吳聖宇今在臉書上表示，根據預報模式直出(未校驗調整)結果，台北有可能出現7度到9度低溫，天氣型態先濕後乾，周四到周五(12/15~12/16)冷空氣前鋒面發展通過，各地有雨，中北部高山視降溫條件，不排除有局部固態降水包括雪、冰霰、冰珠等發生機會。

吳聖宇指出，周六(12/17)已經在轉乾過程，北部、東北部仍有雨但逐漸減小，其他地方天氣好轉，周日到下周一(12/18~12/19)整體偏乾冷，冷空氣最強時看起來水氣偏少，高山降雪條件在真正轉冷之後並不理想。

天氣風險公司分析師林琮訓則表示，周五(12/16)有低壓鋒面在台灣附近發展，環境不穩定，預估全台都會轉為陰雨天氣，西半部地區有局部較大雨勢發生的機會，下半天開始強冷空氣南下，周六(12/17)中南部天氣率先轉穩，北部、東部仍有短暫雨。

林琮訓表示，隨著乾冷空氣南下，迎風面的降雨也會逐漸趨緩，預估這波冷空氣最強時間點會落在周六下半天至周日，北部低溫有機會降至8-10度，可能會迎來入冬的第一波寒流，建議大家可以先將較厚實的防寒衣物、圍巾、手套等等準備好。