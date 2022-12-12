負北極振盪發威！極冷空氣進逼　鄭明典曝「可能持續至明年1月」

記者李姿慧／台北報導

負北極振盪發威，極冷空氣掃到台灣機率不低，周末將迎來入冬首波寒流。氣象局長鄭明典今(12/12)表示，這次的負北極振盪影響時間可能比較久，預期可能持續到明年1月。

▲負北極振盪帶來極冷空氣恐持續到明年1月。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局局長鄭明典日前在臉書上表示，根據美國氣候預測中心公布北極振盪指數，觀測值達到-4.0，屬於很顯著的「負北極振盪」，原本在極區冷空氣明顯偏移到中緯度來了，統計上，台灣只位於冷空氣路徑的「邊緣」，通常表示台灣不會持續受到冷空氣影響，但是被「掃到邊」機率還是不低。

鄭明典今(12/12)在臉書上再指出，這次的負北極振盪影響時間可能比較久，從移動平均指標值來看，11月中旬以前指標偏正值，正值的最高值有兩波在1以上。指標轉負值之後持續往下，具有很明顯的長周期變化成分，預期影響很可能持續到年後。

▲負北極振盪可能持續到明年1月。（圖／翻攝氣象局長鄭明典臉書）

鄭明典受訪時說明，負北極振盪影響，一般大約2周到2個月都有，這次北極振盪已經發生10天左右、約2周，相對來說，已經是不屬於短，目前數值在最大負值，再更強的機率不是很大，但預測會持續維持到明年1月。

針對負北極振盪對台灣影響，鄭明典表示，負北極振盪變化很多，特性就是北極圈冷空氣移動中緯度地區，中緯度暖空氣移動到北極圈，路徑每次都不太一樣，這次要強調，比較強的冷空氣往東北亞過來，距離我們比較近，若有其他天氣擾動，就容易影響台灣，但應不至於有霸王極寒流情況。