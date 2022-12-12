跳水式降溫！省略冷氣團進入寒流「驟跌12度」　聖誕節再冷一波

記者李姿慧／台北報導

冷空氣發威，今北台灣感受明顯降溫，不過周末(12/17)將迎來入冬最強冷空氣，氣象達人彭啟明今直播時指出，今年入冬跳過冷空氣直接進入寒流，溫度跳水式降溫，周末低溫最低下探8度，溫差最多12度，全台冷得有感。聖誕節前後還會再有一波冷空氣。

▼入冬首波寒流周末報到，若水氣充足，可望出現初雪。（資料圖／羅東林管處提供）

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持續受到東北季風影響，明天(12/13)迎風面基隆、東北角、宜蘭，大台北地區都有降雨，北部溫度約15到17度，周三(12/14)冷空氣下降，北部降溫至14到15度，不過周末(12/17)起將迎來入冬最強冷空氣，氣象局預測將達到寒流等級。

氣象達人彭啟明今(12/12)在臉書直播時表示，受東北季風影響，本周前半段溫度走樓梯，接著跳過冷空團，直接進入寒流，周五、周六到周日(12/16~12/18)溫度將以溜滑梯曲線急降，氣溫可以說是跳水式降溫。

彭啟明分析，根據周六、周日(12/17~12/18)天氣預報，台北市溫度將從周五(12/16)的20度降到周六(12/17)最低8度，有12度差距，這波冷空氣降溫顯著，桃園以北首當其中；中部也有降溫，台中最低溫約10度，南部低溫也降到13度，東部花蓮等約10度，這波冷空氣發威，全台溫度都會降下來，冷得很有感。

彭啟明提醒，「本周跳過冷空團，直接進入寒流，溫度跳水式降溫，對很多人特別是高齡者或心血管疾病患者是很大的身體壓力，民眾應提早因應保暖。」

彭啟明也指出，除周末將迎來全台有感降溫外，聖誕節(12/25)前後，也有一波冷空氣下來，至於強度還有待觀察。