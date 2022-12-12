迎入冬最強冷空氣！「寒流影響最劇時間出爐」　氣象局曝初雪熱點

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，北部今(12/12)濕冷，氣象局表示，周三(12/14)前北部、東北部都是濕涼天氣，周末將出現入冬最強冷空氣，有機會達到寒流強度，低溫下探10度甚至更低，周末到下周一(12/17~12/19)影響最劇，若水氣減少較慢，中部和北部山區有機會降初雪。

▲周末將出現入冬最強冷空氣，並達寒流等級。（圖／記者屠惠剛攝）

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中央氣象局技正羅雅尹表示，過去幾天，大台北、基隆北海岸、宜蘭等地下好幾天雨，下周三(12/14)前北部、東北部仍有降雨濕涼較冷，周四、周五(12/15~12/16)東北季風略為減弱，但周末(12/17)將有入冬最強冷空氣報到。

羅雅尹表示，周六(12/17)受強冷空氣影響，降溫最明顯，有機會達到寒流強度，這波寒流冷空氣預計自周末到下周一(12/17~12/19)影響最大，周末和下周一清晨預估中部以北、東北部低溫約10度左右，其他地方約11度到12度，沿海空曠地區氣溫會更低，這波強冷空氣影響顯著，不僅北市低溫可能在10度或10度以下，中南部溫度降幅也很大。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

至於初雪是否會出現，羅雅尹，若溫度和水氣配合得好，高山有機會下雪，但若水氣減少快，即便溫度到，但條件沒配合好，下雪機率就會降低。

羅雅尹分析，中部以北高山氣溫可能降到比較低，將觀察周五、周六(12/16~12/17)降溫過程，若水氣減少比較慢，中部和北部山區有機會降初雪。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

降雨趨勢部分，羅雅尹表示，周五(12/16)之前，台灣附近水氣偏多，受東北風影響，迎風面北部、東半部有局部降雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭降雨明顯，若水氣多，中部和南部山區也會有零星降雨；周末(12/17)北邊冷空氣下來，水氣將減少，北部、東半部降雨漸少變得零星。