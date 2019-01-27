內政部長徐國勇　慰問肯定南檢聚眾執勤員警辛勞

▲內政部部長徐國勇南下台南市，與台南市警四分局員警餐敘，聽取當日執行地檢署勤務簡報，同時也肯定所有執行勤務員警處理聚眾活動之辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局員警執行1月16日台南地檢署虐童案聚眾事件，內政部部長徐國勇1月27日南下台南，與台南市警四分局員警餐敘，聽取當日執行地檢署勤務簡報，同時也肯定所有執行勤務員警處理聚眾活動之辛勞，希望員警落實勤務及注意執勤安全，並預祝員警新春愉快。

1月16日台南地檢署發生民眾因不滿虐童案發生，以直播頻道號召網友至台南地檢署圍堵嫌疑人，群眾聚集地檢署直至17日凌晨2時才散去，過程中除了部分欲滋事分子鼓噪穿梭遭員警強力攔檢舉發外，多數民眾皆秩序良好，這場以直播串連號召實行「私法正義」的新型態聚眾活動不同以往，且係針對社會事件路見不平發起。

市警四分局長蔡進閲表示，四分局亦將持續落實憲法保障人權之意旨，遇有合法集會遊行及陳情抗議活動，充分尊重民眾表達意見的自由與權利；並於執行勤務過程中，精進情報蒐集、防處作為及蒐證、偵辦技巧，同時以更寬容之態度，注意比例原則及良好的執法態度和技巧，適切執法，以彰顯政府公權力及維護治安的決心。