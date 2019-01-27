警政高層人事異動！徐國勇駁派系疑雲　符合兩條件才能升遷

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

據傳出，警政署長陳家欽有意拔擢「侯系人馬」，基隆市警察局長黃明昭和警政署警政委員陳國進的升遷案，因此槓上內政部長徐國勇。對此，徐國勇受訪時駁斥人事異動沒有派系問題，並表示，「操守第一、能力第二是最優先考量」，其他風聲純屬猜測。

徐國勇表示，警政人事異動定案才會公布確定，對媒體相關人事異動報導不予回應，這次異動風聲純屬猜測。他提到，警政高層人事最近一次異動是在去年7月間，當時有人洩密、把尚未宣布的人事異動定案先行公布，此人因洩密被記小過。

徐國勇強調，「警政人事異動沒有派系考量問題，其認知是操守第一、能力第二，這是最優先考量的」，事實上，人事異動有很多考量面向，包括徵詢當事人意願，不是單一面向，警政人事是一條鞭，以內政部處理為原則。

日前有報導指出，陳國進與陳家欽有「師徒關係」，陳國進甫於一年前被陳家欽從他的署長辦公室主任的家臣身分調任警政署警政委員，做為六都的直轄市警察局長儲備人選，在這一波的異動名單中，為內定的桃園警察局長人選。

另外，現任基隆市警察局長黃明昭，在陳家欽署長任內，一年前從刑事警察局副局長調任基隆市警察局長，為三線二星的高階警官，卻在此波人事中獲陳家欽大力拔櫂，內定為刑事警察局局長。