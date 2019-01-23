南檢查獲走私未檢疫魚貨5000公斤　船長漁工7人羈押

▲台南地檢署檢察官王宇承指揮查獲振瑞發88號漁船走私未檢疫魚貨案，查扣魚貨5141公斤，將陳姓貨主、陳姓船長及5名外籍漁工向法院聲請羈押均獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官王宇承偵辦振瑞發88號漁船走私魚貨案，1月21日查獲漁船走私未經檢疫魚貨5000餘公斤，經檢察官將陳姓貨主、陳姓船長及5名外籍漁工向法院聲請羈押均獲准；而潘姓輪機長檢方具保2萬元。

王宇承檢察官於2018年8月獲報有漁船走私魚貨，隨即指揮海巡署台南機動查緝隊、嘉義查緝隊、台南市警刑警大隊、第六分局成立專案小組。經5個多月蒐證，於2019年1月21日查獲陳姓貨主、陳姓船長及5名大陸地區、印尼籍陳姓漁工、順姓漁工等人駕駛漁船，到大陸地區領海，以海上接駁方式，將大陸地區未經檢疫的魚產品紅魽4793公斤、春子魚348公斤，佯裝成自行撈捕的魚貨，自台南市安平港入關，走私約5141公斤的大陸地區魚產品入境，並被檢警當場扣押。

經檢察官王宇承訊問後，認陳姓貨主等人涉犯懲治走私條例、入出國及移民法犯罪嫌疑重大，陳姓貨主、陳姓船長等人有串證之虞，陳姓漁工人無一定住居所，有逃亡之虞，經向法院聲請羈押均獲准。潘姓輪機長無羈押必要，經檢察官諭知具保2萬元。全案將由檢察官深入追查。

檢方說，近日非洲豬瘟疫情於境外蔓延，全球聞之色變，且農曆春節將至，年貨、食品需求量大增，價格高漲，南檢對於未經檢疫的走私物品，均嚴加查緝，澈底究辦。呼籲民眾返國勿私下夾帶肉製品或走私未經檢疫之農、魚、畜產品入關，以維護國內農、漁、畜牧業及及民眾健康。