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警政署長擬晉升侯系人馬　槓上徐國勇惹綠營不滿

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▲▼內政部長徐國勇與警政署長陳家欽共同揭牌選舉維安聯合指揮所。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼內政部長徐國勇與警政署長陳家欽曾為選舉維安聯合指揮所揭牌。（圖／記者張君豪翻攝）

政治中心／綜合報導

九合一選舉後警界高層人事異動，有媒體報導，近日卻傳出警政署長陳家欽槓上內政部長徐國勇，徐欲兌現選前承諾，依各縣市查賄成績做為升遷依據，陳家欽卻堅持升任被警界視為新北市長侯友宜人馬者，其中最具爭議的當屬基隆市警察局長黃明昭和警政署警政委員陳國進的升遷人事。

《上報》引述不具名黨政人士說法指出，選後警政署就急著要在賴清德卸任行政院長前呈上相關異動人事，遭徐國勇暫緩，待蘇貞昌接任閣揆後，警政署再遞出這份極具高度爭議的警界高層人事名單，動作頻頻，已引發民進黨內強烈不滿。

報導指出，警界多稱警政署警政委員陳國進與署長陳家欽有「師徒關係」，陳國進甫於一年前被陳家欽從他的署長辦公室主任的家臣身分調任警政署警政委員，做為六都的直轄市警察局長儲備人選，在這一波的異動名單中，為內定的桃園警察局長人選。

報導說，現任基隆市警察局長黃明昭，在陳家欽署長任內，一年前從刑事警察局副局長調任基隆市警察局長，為三線二星的高階警官，卻在此波人事中獲陳家欽大力拔櫂，內定為刑事警察局局長。有民進黨人士認為，黃資歷和威望不足卻「坐上直升機」直接升官。

報導引述不具名民進黨人士的看法說，此次警界高層人事異動，是對九合一敗選檢討，備戰2020大選，結果警政署以「先斬後奏」方式預告此波人事極具爭議性，陳家欽任警政署長後布局的「高雄幫」，無疑是以「侯系」人馬的大集合，更有「用人為親」的爭議，恐無法因應明年大選。

陳家欽前年9月在當時的高雄市長陳菊等多人的力薦下，成為從高雄市警察局長直升警政署長的第一人，但上任後卻因為頻挺警界「侯系」人馬，引起綠營不滿。

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關鍵字：陳家欽,侯友宜,徐國勇

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