擴大封殺華為陣線　徐國勇：全世界都在禁華為表示有點問題

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

以保障國家安全為由，目前美國及日本政府已經禁止公務人員使用華為手機，我國也考慮跟進，將擴大全球封殺華為陣線。對此，內政部長徐國勇24日受訪指出，全世界都在禁華為表示有點問題，但最後決定還是得交給專家決定，將等行政院指示。

華為爭議不止，美國、日本、澳洲、紐西蘭和德國陸續祭出禁令，也遭法國列入加強審查名單當中，考慮把一些關鍵元件納入「高度警戒名單」，種種做法都被外界解讀是衝著華為而來。工研院年初也發布要求禁止華為手機連上內部網路，緊接著資策會跟進，接下來行政院要將陸製產品禁令擴大。

行政院發言人Kolas Yotaka24日受訪時表示，預計一月底推出各機關使用中資產品的處理原則，適用於中央政府各機關，但並不是所謂的「封殺華為的相關措施」。

可據了解，行政院3月還會再提出一份禁用名單，所有政府機關都不可以採購，預料將擴及中央與地方政府，除了硬體之外，也包括中國大陸製造提供的軟體與服務。

徐國勇24日受訪則說，全世界都在禁華為表示有點問題，但最後決定還是得交給專家決定，將等行政院指示；對於封殺華為的方案，徐國勇沒有多說，他強調此事不是內政部主管，不能代為回應，得等行政院決定。