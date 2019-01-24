　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擴大封殺華為陣線　徐國勇：全世界都在禁華為表示有點問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼內政部長徐國勇出席小小公民國會體驗營。（圖／記者賴于榛攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

以保障國家安全為由，目前美國及日本政府已經禁止公務人員使用華為手機，我國也考慮跟進，將擴大全球封殺華為陣線。對此，內政部長徐國勇24日受訪指出，全世界都在禁華為表示有點問題，但最後決定還是得交給專家決定，將等行政院指示。

華為爭議不止，美國、日本、澳洲、紐西蘭和德國陸續祭出禁令，也遭法國列入加強審查名單當中，考慮把一些關鍵元件納入「高度警戒名單」，種種做法都被外界解讀是衝著華為而來。工研院年初也發布要求禁止華為手機連上內部網路，緊接著資策會跟進，接下來行政院要將陸製產品禁令擴大。

行政院發言人Kolas Yotaka24日受訪時表示，預計一月底推出各機關使用中資產品的處理原則，適用於中央政府各機關，但並不是所謂的「封殺華為的相關措施」。

可據了解，行政院3月還會再提出一份禁用名單，所有政府機關都不可以採購，預料將擴及中央與地方政府，除了硬體之外，也包括中國大陸製造提供的軟體與服務。

徐國勇24日受訪則說，全世界都在禁華為表示有點問題，但最後決定還是得交給專家決定，將等行政院指示；對於封殺華為的方案，徐國勇沒有多說，他強調此事不是內政部主管，不能代為回應，得等行政院決定。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔3層樓高懸崖慘死
男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友心碎：下輩子當夫妻
楊秋興誤揭義大國賠258億勝訴要假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

關鍵字：內政部,徐國勇,華為

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最快一月底封殺華為？　行政院：是中資產品的處理原則

入選2019年百大思想家　唐鳳謝眾人貢獻「覺得充滿希望」

陳建銘質疑「美國籍放棄書」真實性　陳思宇喊話何志偉說清楚

雲端最前線／偵查不公開新法出爐 限制更嚴格違者法辦

柯文哲嘆驗票製造社會成本　丁守中：別得了便宜還賣乖

救選情！蔡英文九合一敗選後　首度為何志偉站台

蔡英文、馬英九助陣藍綠對手　陳思宇：柯文哲在我心中總統級重量

擴大封殺華為陣線　徐國勇：全世界都在禁華為表示有點問題

被拱加持謝龍介　王世堅羞笑喊不敢怕「會高票當選」

入選2019年百大思想家　唐鳳謝眾人貢獻「覺得充滿希望」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

陳建銘質疑「美國籍放棄書」真實性　陳思宇喊話何志偉說清楚

雲端最前線／偵查不公開新法出爐 限制更嚴格違者法辦

柯文哲嘆驗票製造社會成本　丁守中：別得了便宜還賣乖

救選情！蔡英文九合一敗選後　首度為何志偉站台

蔡英文、馬英九助陣藍綠對手　陳思宇：柯文哲在我心中總統級重量

擴大封殺華為陣線　徐國勇：全世界都在禁華為表示有點問題

被拱加持謝龍介　王世堅羞笑喊不敢怕「會高票當選」

入選2019年百大思想家　唐鳳謝眾人貢獻「覺得充滿希望」

超級韓迷！阿伯苗栗追到高雄升旗　突心肌梗塞險送命　

蔡英文邀「辣台派」捍衛民主　孫大千：自私、把年輕人當傻子

【比基尼登山客】龍應台／她脫光了衣服讓你看見「山的巔峰」

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

太平山有結薄霜　見晴懷古步道清晨驚見美景

愛犬被顧到遭車撞死！　心碎飼主竟收到「保密協定」封口

張淑芬不顧張忠謀反對力推惜食　吐槽「你不懂啦」　

澳網／捷克軍團竄起　普利斯可娃、科維朵娃盼會師冠軍戰

撿屍女大生反咬「她主動求歡」　營區主人開庭認了

房間凌亂好煩躁！提升生活品質只要4步驟　換個燈瞬間加分

68歲翁遭捲曳引車底僅骨折　逃過死劫稱「有做善事」：捐了5千給孤兒

李鍾碩、南柱赫、朱智勛回來了！10新劇開播陪到過完年

政治熱門新聞

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國..

楊秋興：韓應馬上假扣押陳菊財產

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被..

韓國瑜漁市場　拜早年人氣旺

萬人搶看合體學姐、陳思宇！館長..

蔣友柏認：中正紀念堂是錯的

鄭惠中遭爆住豪宅領低收　應曉薇..

評綠營敗給韓流　柯P：處理韓國..

回顧政壇巴掌史！張俊雄打出第一..

警消公教升官　韓國瑜：須過英檢

小英去哪裡？　買彩券做公益　

2020／吳敦義最快3月底宣布..

「大眼嘟嘴」日本正妹激似高嘉瑜..

更多熱門

相關新聞

推中資產品處理原則　最快一月底封殺華為？

以保障國家安全為由，目前美國及日本政府已經禁止公務人員使用華為手機，全世界其他國家也評估中，我國也考慮跟進。行政院發言人Kolas Yotaka24日受訪時則表示，預計一月底推出各機關使用中資產品的處理原則，適用於中央政府各機關，但並不是所謂的「封殺華為的相關措施」。

2.3萬人搶住桃園　台北房價高致人口外流

政府帶頭禁用華為手機　王文淵：選大陸手機是拍照功能好

內政部：瑞莎可隨時取得身分證

引渡孟晚舟案　環時：準備打一場持久戰

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

女植物人產子案　兇手抓到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮是他家的

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

小玉曾是偶像練習生！「2罪狀犯老闆大忌」囂張解約

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面