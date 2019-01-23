鄭麗君遭襲　徐國勇：指示保六總隊第一、第二警官隊再加強

▲內政部長徐國勇出席小小公民國會體驗營。（圖／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

文化部長鄭麗君22日遭資深藝人鄭惠中「呼巴掌」，引發輿論沸騰。對此，內政部長徐國勇23日受訪指出，對這件事情感覺非常遺憾也心痛，民主國家不該這樣子，譴責暴力，不應該有這樣的行為；而對於首長維安，他第一時間也指示保六總隊第一第二警官隊要再加強、特別注意。

鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，除了逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒，也特地彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇，沒想到資深藝人鄭惠中等在一旁，突然就對著鄭麗君搧巴掌，甚至還理直氣壯稱「我這樣子打她（鄭麗君），是剛好而已」，引發輿論沸騰；鄭惠中隨後召開記者會道歉，一早也赴文化部親自道歉，但風波未平。

各界關注首長維安是否會有調整，行政院發言人Kolas Yotaka22日指出，部長維安部分目前已經有制度，是否需要為了個案調整維安人數或強度都還有待討論，寧願相信這只是個案，希望各界理性討論議題。

徐國勇23日出席「小小公民國會體驗營」，他會後受訪譴責暴力，對這件事情感覺非常遺憾也心痛，民主國家不該這樣子，鄭部長是去關懷資深藝人，很多民眾都不能接受鄭惠中的行為，不應該有這樣的行為。

而對於首長維安，徐國勇說，他第一時間要求隨扈以後在這部分需要加強，保六總隊也已立即指示，因為各個部會有保六總隊第一、第二警官隊負責，這部分要再加強，要特別注意。

另外，外傳警政署要成立50人的打擊假訊息任務編組，徐國勇則解釋，其實人就是原來的人本來就在做，經費也是原來的，主要就是將假訊息查證後即刻公布，像是先前苗栗傳出家暴父遭私刑伺候的假影片、假照片，苗栗縣警察局確認是假的之後立馬宣布。