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好市多搬咖啡！她開箱看傻「30包少5分之1」：這樣也能偷　千人罵翻

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▲▼ 。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲原PO買了一箱咖啡，裡面卻少了好幾包。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品繁多又經濟實惠，服務也是相當貼心，但也因此發生許多消費糾紛，讓不少人大嘆台灣客人素質有待加強。一名女網友日前到好市多買箱裝咖啡，回家後發現裡面居然少了五分之一的咖啡包，讓她超傻眼。其他人也紛紛留言「是有那麼窮嗎！這種人會有報應」、「好市多是小偷天堂」。

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》分享消費經驗，「以後買箱裝的咖啡，最好還是檢查一下外觀」，她表示當時帶愛睏的小孩到賣場，匆匆忙忙拿了需要的就走，其中包括某牌的一箱防彈咖啡。「結果回家一打開，整個傻眼，原來這樣也能偷……」。

仔細看看照片，箱子裡面本來應該塞滿咖啡包，但是現在卻空出很多空間，其中一排只剩6、7包。實際查詢過後，該箱咖啡一共30包，若平分成上下排各15包，代表這箱咖啡至少被抽走五分之一的咖啡包。

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▲▼ 。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲欸？下排怎麼感覺好空？（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

有人認為有可能是廠商出貨的問題，原PO則說「因為底部有破損，所以我覺得都有可能」；但就有網友不認為是廠商的過失，應該是有人開箱底偷拿「廠商眼花一兩包就算了，開箱底常有的事情」、「見過賣場內各種被破壞被挖開的食品包裝」、「退貨不可能再放回去，這是被人從底下偷挖，常常有人會這樣」。

看到貼文後，其他人紛紛直呼誇張，「要換貨，因為換算一包47元= =好誇張」、「好市多是小偷的天堂」、「傻眼ㄟ，拿免費的就算了，販售商品也偷？這不是損害其他顧客的利益嗎」、「看完整個留言串, 覺得好市多治安好差」、「幾年前在好市多做試吃員工作時，就看過很多了……還有個開禮盒偷餅乾的大媽，當場被抓還死不承認（包包裡面都是餅乾）」。

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▲箱子底部還感覺被開過。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

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關鍵字：好市多,防彈咖啡,咖啡包,costco

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