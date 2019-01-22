永康警處理噪音　意外查獲毒品咖啡包

▲台南市永康分局龍潭派出所員警，據報處理妨害安寧案時，於永康區富強路意外查獲27歲陳姓男子持有第二、三級毒品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局龍潭派出所員警，1月21日深夜11時許，據報處理妨害安寧案時，於永康區富強路意外查獲27歲陳姓男子持有第二、三級新興毒品MDMA混合包計4包，含袋重共計35.34公克、第三級毒品K他命咖啡包1包及第三級毒品K他命1包，另陳嫌尿液經初篩呈第三級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦。

21日晚上10時，永康分局龍潭派出所巡邏員警，接獲民眾報案於富強路有妨害安寧情事，立即前往查處，員警抵達現場時隱約聽到敲擊聲，循聲找到該戶後，由陳男家屬應門，帶領員警上樓查看，陳男稱正在裝修，但員警立即聞到其房間散發出異味，並眼尖在房間床頭發現數包不明粉末包裝，經詢問陳男後，雖其坦承是毒品咖啡包，但緊張地直說尚未吸食，警方將陳男帶返派出所調查，經檢驗粉末成分及驗尿，呈現毒品反應而依法送辦。

員警表示，很多新興毒品透過新潮包裝，容易吸引年輕人去嘗試，也讓親屬一時難以察覺是毒品。警方告知家屬爾後要多加注意與關心，今後會加強訪查，希望此次能讓陳男有所警惕，真心戒除毒品。