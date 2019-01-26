「LV」旅店歇業還飄陣陣K味　警闖入搜669包毒咖啡

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前在巡邏時，經過林森北路399巷弄時，突然看到1名男子見警快速轉進某大樓內，警方到場發現該地方就是在2017年因被查獲毒品次數太多，遭勒令歇業的LV旅店，趁店內沒關門進入查看，且現場瀰漫毒品K他命燃燒過後的惡臭，警方在其中一間包廂內發現該名男子，並在身上搜出669包毒品。

▲林森北路399巷的LV旅店，遭警方查獲店內雖遭勒令歇業，但卻在店內查獲大量毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，22歲的陳姓男子23日凌晨4時許，在林森北路399巷內遇到警方，沒想到陳見到警方後轉身逃進一棟大樓內，警方追上前去發現陳逃進一間已經歇業的LV旅店。

警方見大門未關隨即進入查看，沒想到在201號房內發現陳男，並在陳男身上的隨身大包包搜出366包摻有安非他命之咖啡包、120包摻有二級毒品安非他命之梅片以及183包摻有三級毒品愷他命及一粒眠之咖啡包。

▲LV旅店內查獲大批毒品，警方懷疑店家根本沒歇業還繼續提供毒品、包廂供客人使用。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，店內桌上還有許多使用過的毒咖啡包、粉末等，懷疑店內還有持續提供客人吸毒等情事，因遭查獲毒品多次，在2017年已經遭斷水斷電，並勒令停業許久，沒想到表面上已經歇業，但懷疑是「掛羊頭賣狗肉」，目前也將擴大偵辦，而陳男也遭警方依毒品罪嫌送辦。

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