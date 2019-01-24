好市多為什麼要檢查顧客收據？　店員曝背後「暖心原因」！

▲好市多在台灣已有200萬會員，但你知道為什麼店員總是要檢查收據嗎？（圖／記者謝婷婷攝）



生活中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品繁多又經濟實惠，全台會員人數已經突破200萬人，而常逛好市多的人都知道，好市多出口處會有專人一一檢查顧客的收據，然後劃上一筆，另有人猜測這是不是賣場的防盜機制，國外還有人因此發起「不拿出收據運動」。不過，美國媒體揭露，原來檢查顧客收據是好市多的「暖心」之舉。

美國網路媒體Mashed網站報導，離開Costco前經過的收據檢查，讓人感覺像是某種監督，店員彷彿是在檢查顧客有沒有確實付錢，有沒有偷偷帶走什麼東西。但其實，Costco店員之所以要檢查你的收據，都是為了你的權益著想。

Costco的熟客都很熟悉流程，店員其實沒有花太多時間在比對收據與推車內的商品，大部分都只有稍微點了一下數量。MSN生活頻道報導，這些站在門口的店員，主要職責是檢查推車內的商品有沒有被重複計算，或是優惠商品是否真的有用優惠價計算。假如店員發現有商品被誤刷兩次條碼，他們就可以及時將顧客領到出口旁的退貨區，將多付的錢退還給顧客。

有Costco員工在Reddit論壇上表示，賣場確實有自己的防損機制，但那並不是門口店員的工作。另一名Costco前員工也解釋，其實門口店員的另一項工作，包括提醒顧客別忘了帶走他們已經付錢的商品，例如禮物卡，或是先填單再取貨的大件商品。

事實上，Costco並不是唯一會檢查顧客收據的賣場，美商沃爾瑪旗下的會員制賣場Sam's Club就是一例。Sam's Club向MSN表示，賣場會安排特別友善且健談的店員在門口，確保顧客透過app下單的流程順利，以及是否有找到自己想買的商品、處理投訴，還有分享未來的促銷資訊。

儘管如此，還是有人對於收據被檢查而感到不舒服。美國《橘郡記事報》（The Orange County Register）專欄作家就曾發起過一項「拒絕拿出收據運動」。該名作家聲稱，顧客並不需要向Costco店員出示收據，而店員如果阻攔你離開賣場，可能會被控以非法禁錮或襲擊等其他罪名。很可惜，這名作家大概想錯了。

根據CBS報導，檢查顧客收據是Costco的權利，這在會員規章中都有清楚載明，而每一位會員都是簽字同意的，其他會員制賣場也有類似的條款。消費者權益網站Consumer World創辦人杜沃爾斯基（Edgar Dworsky）表示，除非事前簽署規章的商店，否則一般店家無權要求檢查顧客收據，顧客也沒有出示的義務。

那麼這又衍生出另一個問題，如果你就是不想拿出收據，會發生什麼事呢？下面是一個例子。根據《俄勒岡人報》（The Oregonian）報導，男子沃爾斯（Timothy Walls）2013年1月28日到好市多消費102.66美元（約3171元新台幣），但離開時卻拒絕向店員出示收據，店員便攔住他的推車不讓其離開。沃爾斯動手推了店員一把，另一名曾經加入過美軍的店員見狀，立刻用在部隊裡學到武術技巧壓制沃斯，還把他的腿打斷。

事後，沃爾斯向Costco提出告訴，並求償61萬美元（約1884萬新台幣）賠償，但法院最後卻判決他敗訴，因為法官認為，當天是沃爾斯動手推人在先。