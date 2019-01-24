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平均1支10塊多！他激讚好市多「巧克力脆皮冰棒」　網推爆：神取代冰心雪糕

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO說，這款冰棒外皮很像冰心雪糕的巧克力。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

麥當勞近幾年不斷在下架長年銷售的產品，換上新口味，但是許多消費者不買單，認為還是那經典商品好吃，冰心雪糕就是其中之一。有網友在美式賣場好市多（Costco）找到替代品，和冰心雪糕一樣，都是冰淇淋外面裹上巧克力；而該冰棒近日在特價，「平均一支10塊多」，網友看到紛紛直呼心動。

一名網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，他很愛麥當勞冰心雪糕的巧克力，並意外在好市多買到心中命定的雪糕，而且現在還在特價，「之前特價買過吃過，沒想到原本一盒的錢現在可以買兩盒！平均一支10塊多，當然二話不說直接拿」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO在好市多買到心中的命定冰棒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO說，因為他很喜歡，所以不覺得甜，如果怕甜的人還是要慎選，最後則標註「#原價399特價197」、「#一盒18支」、「#日期到0309」。他也在留言處直呼「這樣的巧克力搭現在特價，值得買」、「超好吃！我可以一天吃很多支」、「我覺得它的巧克力不死甜，像麥當勞冰心的巧克力」。

看到貼文後，其他人紛紛留言「感覺很超值」、「白色部分不甜，兩者搭配的剛剛好，一隻才$10超便宜又好吃，真心不覺得是螞蟻人食品」、「這很像小時候愛吃的小美冰淇淋紫雪糕耶」、「好想買來分食喔」、「心動到」、「明天要衝一波」、「很像冰心雪糕？我也要來去看看，超愛冰心雪糕的」。

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▼冰棒就連外型也和冰心雪糕有點類似呢！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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關鍵字：麥當勞,冰心雪糕,好市多,Costco,冰棒

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