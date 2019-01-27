巨人崛起！韓國瑜霸氣宣布海霸王投資80億　「南台灣蓋長城也不會餓死」

▲韓國瑜宣布海霸王投資80億，「南台灣蓋長城也不會餓死」。（圖／東森新聞）



政治中心／高雄報導

高雄招商再傳捷報！商總26日在左營區蓮潭會館舉行招商會，理事長賴正鎰帶了450位企業家到場，韓國瑜以地主身分出席，直指高雄市現況像開水一樣，各行各業蓄勢待發，是百年難得機會，對南台灣發展非常有信心，「嘉義以南蓋萬里長城圍起來，也不會餓死」，甚至開心宣布，海霸王要投資80億元，稱高雄為崛起的巨人。

「前兩天我拜訪海霸王，他說『韓國瑜韓市長你選上了，我們增加信心，高雄決定再投資80億元在前鎮』，我說可以對外講嗎？他說『沒問題，你可以講。』」韓國瑜宣布，海霸王這次決定在高雄加碼投資80億元，還把高雄稱為「崛起的南方巨人」，他認為這個巨人想要長大「穿XL號」，但現在穿的是S號，南台灣一定要有個國際機場，2018年選舉之後，只要仔細去觀察，「南台灣一定崛起」！

▲韓國瑜和450位企業代表座談：南台灣一定崛起。（圖／高雄市政府）



賴正鎰帶著450位企業代表，26日一同到高雄開投資座談會，他表示，台灣曾是亞洲四小龍，但沉寂一段日子，現在是崛起的好時機！自從韓國瑜當選後，收到很多願意投資高雄訊息，市長上任讓人民信心大增，當天與會的都是準備來投資的老闆，包含太陽能、影視、觀光、家居產業，喊話要投資1000億元，創造5萬個就業機會。

韓國瑜說，將致力高雄成為友善的投資環境，並轉換市府角色，願意擁抱四面八方的海內外企業，過去曾看過企業投資申請需要7至8年時間，像是回到石器時代。他強調，高雄市的土地面積有10個台北市大，4個新加坡大、5個香港大，有山、有海、有空港、海港，條件很好，但過去沒有好好發揮，現在起要盡全力把高雄的活力找回來，但也有2個要求拜託企業，一是拜託不要汙染環境，高雄空汙、水汙染無法再承受；一是照顧高雄勞工。

然而，會議原本邀請了嘉義縣市、台南市、屏東縣首長參加，最後只有局處首長代表參加。韓國瑜受訪時回應，不曉得為什麼，不過「下次到他們縣市的話，需要我參加的話，我還是會去的！整個南台灣蓋一條萬里長城，從嘉義全部蓋起來，不跟北台灣來往，我們也不會餓死啊！哈哈哈！」笑說高雄真的可以自給自足，「你們要密切觀察，禿子跟著月亮走，大家要跟著有錢有發展潛力的城市走。」