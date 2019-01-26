7年前「母球蟒」託夢！她拜土地公後PO網求助...網揭2大驚人真相

▲她夢到7年前帶回家的母球蟒。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人相信夢境和現實有著神祕的關聯。一名女網友前幾天作了一個奇怪的夢，在夢裡她遇見7年前曾短暫到家裡的一條小蛇，她不斷地追逐想抓住蛇，但卻始終沒辦法抓到，只好到臉書上發文請廣大的網友們幫忙解夢，沒想到網友們看到她的貼文紛紛表示，夢到蛇可能是財運要來了，也可能是肚子有小北鼻了。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中發文，前幾天一條小蛇闖進她的夢裡，「我夢到蛇跑了我在抓牠，抓到了又跑了，抓到最後是我媽抓住牠的」，夢裡的那條蛇和高中同學家裡養的「母球蟒」一模一樣，6、7年前她曾把這條幼蛇帶回家一天，結果現在竟然出現在她的夢裡。

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▲許多網友說夢到蛇是財運或懷孕的徵兆。（示意圖／pixabay）

網友們看到她的貼文都說夢到蛇是財運要來的徵兆，也有人提醒她要去拜一下土地公，「有次夢到3條蛇，立馬去買三星彩666正彩兩注，然後就去土地公那添拜拜添香油錢了」、「夢到蛇就是要去燒紙錢給土地公，因為他幫妳擋了什麼不乾淨的東西，紙錢多少沒關係，就是個意思跟心意」。

還有不少網友分享自己的經驗，都說夢到蛇也可能是懷孕了的前兆，「我夢到蛇沒多久就懷孕了」、「我也是夢到蛇～懷孕」、「這是胎夢！上網查很多」、「我是夢到我在睡覺然後掀被子起來發現一條蛇突然探頭，然後沒多久發現懷孕了」、「我夢到兩次蛇（顏色不一樣），結果～兩次都是懷孕的胎夢」。