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賴正鎰有意在高雄蓋涵碧樓　韓國瑜笑回應：可叫韓冰樓嗎

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▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

2019企業投資台灣26日在高雄蓮潭會館舉行南區招商會，前立法院長王金平及高雄市長韓國瑜到場，全國商業總會理事長賴正鎰號召旗下458名企業主南下，帶來五萬個工作機會。賴正鎰並指，若韓國瑜能找到土地，鄉林會在高雄蓋涵碧樓，韓國瑜笑說，「可取名韓冰樓嗎」。現場出席企業類別包括商業服務類、不動產及技術檢測類、金融保險服務類、觀光旅遊會展類、交通運輸倉儲類、大眾傳播類、醫藥衛生類、原物料批發零售類、民生消費娛樂類、農林漁牧類等10大類別。

韓國瑜表示，政府應為企業打造友善環境，而政府的角色很清楚，要當整脊師，把各方面調理好，企業家自然會全力去衝刺，只要不污染環境、要照顧勞工，高雄市歡迎所有企業來高雄投資。原本南台五位縣市首長，包括高雄市長韓國瑜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都表示到場，但除韓國瑜外，另四個縣市南台首長，都是派其他市政局處長出席。

王金平致詞指出，從韓市長當選以後，高雄就是活力的呈現，未來有非常好的投資機會。媒體追問他近來好像跟前總統馬英九破冰？王金平說，本來我們也沒有什麼不好，多年來他從沒講過馬總統一點不對，沒有什麼破冰不破冰的問題，等待機緣一到，他們兩個自然會碰面。

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

賴正鎰提到，原本1995年台灣國民生產總2900億美元，中國大陸國民生產總額1.3兆，甚至台灣還可能勝過大陸各省，但經過23年來，大陸2018年已經成長到13兆美元，其中江蘇省已經來到1.5兆美元，連排名第六的四川省也有6600億美元，但台灣僅約有6000億美元

另根據統計，陸客來台總人數在2015年達最高峰為 418萬人次，以2015前三年的平均年增率12%推算的話，3年下來，消長之間，約少了600萬人次，若以每位陸客在台平均消費5萬元，相當是少了新台幣3000億元觀光收入，真的相當可惜。

還好去年全球經濟穩定回溫、加上各國開始實施肥咖條款，導致台商海外資金回流，中美貿易戰也帶動台商返台投資潮，所以台商都帶著不少資金回台，尋找投資標的，這是台灣脫胎換骨的好機會，尤其是去年1124九合一地方選舉後，藍軍拿到了15位縣市長與議長席次，地方政治生態已改變，凸顯國人對政府「拚經濟」的需求與期待，執政的民進黨也積極尋找新出路，希望能推出有利國人與企業的政策。

賴正鎰說，商總旗下的觀光業主告訴他，韓國瑜當選後，原本慘兮兮的觀光慘業頓時好了起來，住房率突然飆升到八、九成，太出乎意料之外。且商總很多會員看到韓市長提出的「愛情摩天輪產業鏈」與「人進來、貨出去」經濟方案，都大表支持，例如不動產業、餐飲業、電影業、一般旅館與觀光旅館業、小汽車租賃公會、婚紗、遊覽車業、金銀珠寶公會及糕餅業者，都相當看好愛情摩天輪產業鏈，表達願意到南台灣投資，希望能為南台灣帶入更多新商機。

韓國瑜在致詞時提到，他當上市長之後最重要的就是要先調整官員的心態，台灣的行政效率已經比新加坡，比中國大陸的還要差，所以市府要先除弊，再來興利，才能提高高雄的競爭力，高雄已經等了一百年了，高雄變成海內外焦點，他對台灣充滿信心，全球很多產業都是MIT台灣製造，領先全球，歡迎所有大老闆都到高雄投資。

王金平表示，擔任商總榮譽理事長10多年來，相當關心台灣企業發展，包括過去兩岸服貿及貨貿協議談判，原本應該有八千多項要逐項談判，但至今只完成兩百多項，未來立法院要努力，也希望透過這次招商座談說明會，讓南部各縣市能找到適合到該縣市投資的項目。

此外，商總會員在會中提供了不少建言，像是賴正鎰希望高雄市能在美濃或六龜等地區，找一處大約是五公頃的用地，打造像是新加坡聖淘沙的觀光特區；全國旅館公會理事長張榮南希望增建南部國際機場，引入國際旅客，大賺觀光財；全國家具公會理事長陳泰良希望打造家具產業專區，帶動地方就業，提升產業發展；全國紙器公會創會理事長李聖聰也提出地方政府能提供產業用地需求，希望南區的首長能提供土地，讓產業有機會在地深耕。

今天南部五縣市都到場簡報並提出各項投資方案，除了高雄市長韓國瑜在要打造愛情產業鏈及「人要進得來，貨要出得去」的經濟方案；嘉義市的「經濟5+1」政策，要把嘉義市打造成為「台灣西部走廊消費新都心」；台南市推動工業4.0和精緻新農漁的願景；嘉義縣籌設農漁產業園區及長照產業園區的產業雙星計畫；屏東縣則要推動「屏東好交通、創造產業優勢環境」等。

賴正鎰表示，這麼多好政策不可能單靠縣市首長完成，商總邀集熱愛這片土地的企業家，透過產官合作，一起投資灌溉，也希望政府部門能加速清查可以開發運用的土地，甚至編列開發專區並擬定投資稅率的優惠方案，積極爭取各產業投資，甚至可以做到異業合作，以物聯網方式，擴展成為跨國企業，不僅提高當地招商引資的資金，更可增加當地工作機會。

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

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▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

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▲▼全國商總「愛鄉愛土、拚經濟」首場企業投資台灣會議開拔高雄拚招商，465位多企業主預估帶入1000億元投資與5萬個工作機會。（圖／記者宋德威攝，下同）

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