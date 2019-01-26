老婆婆「推車卡馬路」過不去！警救援為她戴上安全帽　萬人暖哭

▲暖警細心為婦人戴上安全帽。（圖／翻攝自NPA署長室，下同）



突發中心／綜合報導

粉專「NPA署長室」25日分享一支暖心影片，台北街頭一名走路緩慢的老婆婆推著回收車，卻遲遲無法順利通過車來車往的街口，此時2名巡邏員警停下來，接過推車，並將自己安全帽脫下為老婆婆戴上，載她安全通過馬路。整段過程全被路過民眾拍下，許多網友看完後紛紛留言「因為看了這一幕，一整天心情都很好」。

扶老太太過馬路，大概已經是「做好事」的代名詞了，其中華江派出所的巡邏員警招南、志軒看到推著回收車的老婆婆卡在圓環的路中央，一直無法通過，且也沒有人注意到她需要幫忙，因此停下來上前關心。首先先接過載滿回收物的推車，再小心翼翼的將安全帽幫老婆婆戴上、扶上車，載她通過馬路，直到安全處才安心離開。

▲員警還幫忙把回收車推到安全處。



正巧路過的林姓民眾將這感人的一幕拍了下來，「哇，他把他的安全帽給她耶。」上傳至網路後，數萬人看到都感到暖心，紛紛留言「「好有愛，最近太多負新聞了，需要這個正能量，警察先生好棒啊」、「好感動，這不獎勵，怎麼說的過去」。

另外也有網友點出現況，「首先肯定警察的舉動，但身在台灣，不求每個人看到老太太都去幫忙過馬路，只求看到駕駛會不求回報禮讓行人，身為交通弱勢，斑馬線上不是只有老人才是真的走得慢，不是只有老人需要禮讓幫忙，你不用下車攙扶，只要踩踩、抓抓煞車，請大家一起來做好事。」

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