1天幫10孩擦便便！幼教師一伸手「脫皮乾裂」　她曝心酸：被當傭人使喚

▲老師的手滿是脫皮及裂開的傷口。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「啊幼兒園不就是顧小孩、陪小孩玩就好嗎？」許多幼教老師聽到這句話，真的會瞬間一把火，因為在大家認知的工作內容外，他們還要包山包海做一堆事，薪水明明連30K都不到，卻要工作近12小時；更苦悶的是，有些家長甚至把老師當傭人使喚，讓他們越來越感受不到應有的尊重。

這名老師看到現在幼教界出現這麼多老鼠屎，不禁感慨，同時也揭開行業辛酸，她在「爆怨公社」寫下一長篇心裡話，表示幼教老師真的有很多事情要做，除了教學看顧學生外，還要寫教案、寫觀察日誌，同時課堂上要紀錄和拍照，道具教材也得找時間做。

她說，「我們在教室平常都要看著小孩，常常日誌、要佈置的東西都帶回家做，然後每個月還要幫每個小孩拍滿15-17張照片，如果班上30個小孩，一個月至少要有450張，一學期下來老師要整理幾千張照片，分類完繳交給家長，讓家長和小孩有美好回憶。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原po感嘆，老師不是神，碰上調皮的孩子，只能苦口婆心地勸，「不要在教室跑歐...會受傷的，老師和把拔麻麻都會心疼」，講不聽的很多，有的還跑，看你追不追，用盡了所有獎勵，有很超過的孩子，一天到晚去欺負同學、打同學，有些打回去，有的還說爸爸說被打要反擊，「身為教育者，我們該怎麼辦？不想看到孩子打架受傷，但真的很多被寵到我們不知道該如何教育。」

老師透露，他們一天不只要上課，還要將環境打掃的很乾淨，定期消毒，檢查衣櫃還有沒有孩子的衣物，部分小朋友不小心大小便，一位老師就要負責趕快清理，另一位則看顧全部的小孩，午休時間要寫聯絡簿，若孩子有狀況或不舒服，也要打電話向家長報告，午飯經常變下午茶，差不多快下午2點才吃。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

「這手不是我阿嬤的手，是偶（我）的手，我阿嬤的手還比我古溜。」老師不禁感嘆，像小班孩子需要老師幫擦屁屁，一天可能就快10個，就得不斷洗手，很多時候趕著顧孩子，根本沒空戴上手套。

另外，私立學校什麼活動都有，老師們經常需要留下來布置，在家長小朋友開心參加的背後，老師們也下足苦心；但心酸的是，這個職業似乎越來越感受不到應有尊重，她有時在門口遇到某些家長，對方就會以使喚傭人的口吻說，「欸後面有他的書包和棉被，記得拿」、「欸你幫我把東西轉交給他們班老師」。

最後是薪水部分，老師直呼「沒有你們想像的多！剛畢業時才22k，常常工作快要12小時，後來帶班開始才有28k，還沒領完整30k過，這是我選擇的，所以我不抱怨薪水，可是不喜歡有些人以為，我們是薪水高、玩玩小孩的輕鬆工作。」

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