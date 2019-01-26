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獨／韓國瑜吸力「跨海漂」　深圳知名飲料店5-Y高雄踩點

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▲深圳知名飲料品牌《5-Y》確定到高雄開首家在台灣分店 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲深圳知名飲料品牌《5-Y》確定到高雄開首家在台灣分店 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／深圳報導

深圳英士迪國際餐飲連鎖公司在中國深圳推出飲料品牌《5-Y》，創下120天內連開5家飲料店面紀錄，每一家店面都擠滿人潮，現在英士迪公司已經把觸角伸到台灣高雄，執行董事Sammy表示去年12月在高雄市長韓國瑜當選以後，她已經到高雄踩點，也確定將在高雄開分店，Sammy說：「看準韓市長開創高雄潛力」。

《5-Y》這個飲料品牌起源在深圳，創下在120天內開了5家店面，執行董事Sammy指出：「深圳高房價是世界有名，付出成本是比較高的部分，不過為了要驗證自己新品牌經得起考驗、競爭力，所以採取快速拓點方式，結果每一家都很穩」，現在站穩深圳市場後，決定到高雄踩點。

▲深圳知名飲料品牌《5-Y》確定到高雄開首家在台灣分店 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲深圳知名飲料品牌《5-Y》確定到高雄開首家在台灣分店 。（圖／記者吳奕靖攝）

Sammy說其實台灣不只是去高雄踩點，台北跟桃園都已經有去過了，但是公司評估後決定選在高雄開台灣第一家分店，因為就是看準韓國瑜長的開創力，「以現在高雄現在新上任的市長，他的想法跟思維就很符合台商在外面開創精神」，所以她相信高雄未來市場潛力。

不過台式飲料的確現在競爭相當激烈，就連到大陸也是如此，Sammy認為當初會選擇深圳當首要市場，就是想要用台式奶茶精神來跟中式茶飲競爭，現在驗證成功了，所以就更希望將新台式奶茶帶回台灣，讓台灣茶飲文化能夠繼續在國際發揚光大。

▲深圳知名飲料品牌《5-Y》確定到高雄開首家在台灣分店 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲深圳知名飲料品牌《5-Y》經典1983珍奶成功打下市場。（圖／記者吳奕靖攝）
 

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關鍵字：韓國瑜,飲料,珍珠奶茶,深圳,高雄,台式茶飲

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