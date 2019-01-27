逼川普讓步重開政府…裴洛西就靠「一招」反制　粉碎他的築牆夢

▲裴洛西縱橫政壇數十年，今年二度當選第116屆聯邦眾議院議長。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國聯邦政府停擺35天後，總統川普終於同意「暫時」讓步，簽署讓美國重新運作3週的短期支出法案，打破關門僵局。外媒分析，除了民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）堅定的態度使川普不得不低頭，共和黨內訌更是關鍵。

面對川普「不給糖就搗蛋」式的耍賴，民主黨堅持不向川普妥協，無疑是裴洛西的一大勝利。美國有線電視新聞網（CNN）評論指出，裴洛西是如何擊退難纏的川普？答案其實很簡單，她斬釘截鐵向川普說「不」，而且立場堅定不移。

川普試圖獲得建造邊境牆的57億美元經費，但裴洛西打從一開始就堅稱，川普若以政府停擺做為脅迫手段，無論是她或是民主黨都不會配合。CNN評論說，民主黨勝利的關鍵在於「堅持己見並力行到底」，在政府停擺的整整35天內，民主黨沒有任何一位眾議員提議向川普讓步，內部也無任何明顯異議。

在白宮與國會僵持期間，老練的裴洛西甚至利用總統的國情咨文反將川普一軍。遵循自華盛頓總統開國以來的慣例，美國總統每年1月都會到國會向眾議院發表報告，不過，此次裴洛西以停擺期間維安人力不足為由，建議川普延後發表國情咨文。川普原本果斷拒絕，預期裴洛西不會不給他登台機會，沒想到裴洛西卻正式行文到白宮，表明政府停擺危機沒解除前，總統就是不能到國會發表演說。川普無奈之下，只好在2天後同意推遲國情咨文。

▼川普面對立場強硬的裴洛西，顯得無計可施。（圖／路透）



CNN說，真正的關鍵在於，裴洛西似乎比川普過去面對過的政敵更懂得如何對付他，那就是任何退讓都是錯誤的，必須堅定自己的立場，且打破任何政治慣例，例如取消總統國情咨文，藉此贏得最後的勝利，而且裴洛西還在一周內贏了2次。

另一方面，《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述10多位美國政府高層、川普身邊親信和知情人士的說法，指出過去幾周以來，川普的幕僚苦於找不到辦法讓政府重啟，又同時能取得築牆經費。川普多次預測民主黨最終會分裂讓步，結果卻是裴洛西堅定不移，而民主黨也團結一致。

川普的幕僚透露，政府停擺直接衝擊了美國經濟表現和川普個人的支持率，使川普感到焦慮萬分，而他則把責任推給包括女婿庫許納（Jared Kushner）在內的幕僚。幕僚指出，24日參議院表決案中，有6名共和黨議員跑票倒向民主黨，成為川普妥協的主因。知情人士透露，24日表決結束後，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）致電川普，告訴他由於黨內同志倒戈，政府恐怕不能再停擺下去；川普第一時間沒有同意，但隨後又回電給麥康諾說，停擺確實該結束了。

目前，川普總統簽署的臨時支出法案，讓聯邦政府可以恢復運作至2月15日，以爭取和民主黨協商。不過，此舉卻使多位保守派人士感到不滿，甚至痛罵川普是懦夫。路透社報導，保守派媒體人塞諾維奇（Mike Cernovich）認為，川普此舉是言而無信；評論家柯爾特（Ann Coulter）也批評，川普是「史上最窩囊的總統」。

▼川普宣布短暫重啟政府後，反遭保守派批評是「窩囊」的表現。（圖／路透）

