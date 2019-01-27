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阿富汗17年戰爭有望終結　塔利班領袖將赴卡達與美國談判

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▲阿富汗的武裝份子「神學士」（塔利班）。（圖／達志／示意圖）

▲阿富汗塔利班武裝分子示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者林彥臣／綜合報導

塔利班（Taliban）消息人士指出，塔利班新任政治領導人巴拉達預計將前往卡達與美國官員會面。為設法終結阿富汗17年戰爭而舉行的這最新一輪談判已進入第6天。

根據《路透社》報導，最初和平談判的議程設定只有2天，塔利班（Taliban）與會代表昨天因與美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）意見分歧，而曾短暫退出談判，但今天談判仍持續進行。

收支內情的兩名塔利班高級官員表示，穆拉•阿卜杜勒•加尼•巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）在週四上任新領導人之後，談判動力不斷加大。

巴拉達去年才從巴基斯坦監獄釋放，預計將飛往卡達參加會議，他們認為此舉將受到積極想與塔利班高級人士談判的美方人士歡迎，塔利班的一位官員說，「他預計很快就會加入」。

巴拉達加入談判後，將面臨美國要求塔利班切斷與蓋達組織以及與伊斯蘭國（ISIS）等激進組織的聯繫，這也是當初談判暫停的核心問題，另外美國的重點要求還有，要求塔利班保證不會把阿富汗當作恐怖攻擊美國與其他盟友的基地。

塔利班則回應，可以保證不會把阿富汗當作恐攻的基地，也能夠切斷與ISIS或其他激進組織的聯繫，但是拒絕切斷與蓋達組織的關係，因為蓋達組織曾經承認過塔利班已故的第三代領導人阿洪扎達（Sheikh Haibatullah Akhundzada）做為他們的領導人。

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關鍵字：阿富汗,塔利班,卡達,北美要聞,軍武,國際軍武

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