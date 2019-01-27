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川普推特語錄／21天很快就過完了　我們就是要邊境築牆啦

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普雖然勉強向民主黨低頭，同意短暫重啟政府3周，但他今天仍在推特重申「邊境建牆，犯罪必亡」口號，語帶威脅指出又有8000人規模的大篷車正朝邊境進發，並稱短短21天協商期很快就會過去，宣稱一定會取得築牆經費。

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►►川普推特語錄／邊境建牆，犯罪必亡！　邊境圍牆蓋起來

▼歐巴馬時代的邊境警衛隊長Mark Morgan說，「我們絕對需要物理性的屏障或圍牆，不管你想怎麼叫它。總統昨天說明了一切。我們需要做到這一切，包括隔離牆。我向前一屆政府提出過相同資訊，結果被無視了。」

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▼謝謝共和黨全國委員會，他們昨天一致投票支持我參選2020年大選！考慮到我任期的前兩年做得比任何一屆政府都要多，實在太簡單！更多好事正在進行中！

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▼我們花了極大的代價讓兩波大篷車轉向，但現在又有一個大型的大篷車隊形成並朝我們來。至少有8000人！如果我們有一座強大的圍牆，他們甚至不會嘗試這段危險的旅程。邊境建牆，犯罪必亡！

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▼21天很快就過了。與民主黨的協商會立即開始。達成協議並不容易，兩黨都會認真投入。邊境安全事務被邊境發生的事與對話大大增強。我們會建起牆。

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▼美國保守聯盟主席Matt Schlapp說，「我喜歡總統向美國人民闡明情況（邊境安全和犯罪）的事實。現在我們知道Nancy Pelosi,、Chuck Schumer和民主黨的立場在哪了，就是不想要邊境安全。將會是2020年的大議題。」這比任何人所知的還要重大！

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▼如果Roger Stone是因為像國會說謊而被起訴，那一樣也說謊的Comey、Brennan、Clapper、Lisa Page和她的愛人、Baker還有其他一大票人呢？希拉蕊也跟FBI說謊，還有她那3萬3000封被刪掉的電郵呢？還有Lisa與Peter刪掉的文本跟Wiener的筆電呢？可多了！

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