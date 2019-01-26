　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

寒冷森林失蹤3天獲救！3歲男童：感謝「熊麻吉」保護我

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 在全國動員搜救行動進入第3天後，終於成功救出3歲男童凱熹（Casey Hathaway）。

國際中心／綜合報導

美國北卡羅來納州（North Carolina）3歲男童凱熹（Casey Hathaway）在森林中走失3天，期間氣溫將到近冰點且還下著大雨，眾人皆擔心男童會失溫而死。幸運的是，搜救隊於3天後成功救出男童，只是他除了說「想看Netflix」外，竟然語出驚人地表示「感謝失蹤期間，上帝送他一位『熊麻吉』保護他安全」。

根據英國《每日郵報》報導，凱熹22日當天和妹妹、堂兄一起在曾祖母家後院玩耍時，沒想到卻迷失在後方的森林之中，只剩下妹妹和堂兄獨自回到家中。凱熹的曾祖母和家人們得知後，著急地在森林內自行搜索45分鐘，卻仍毫無消息，才趕緊報警處理。

凱熹的失蹤案震驚全國，不僅各州派出搜救隊前往搜索，連FBI、美國海軍犯罪調查局（NCIS）、海軍陸戰隊也加入動員，期間還派出動無人機和直升機從高處搜尋，也有潛水員附近湖中確認男童有無落水。由於凱熹失蹤時只穿著外套和運動褲，氣溫也降到攝氏零度以下，各界都擔心男童會失溫身亡。

▼ 凱熹的阿姨海瑟薇（Breanna Hathaway）從22日開始一直幫忙找凱熹，並於24日Po出兩人親密的照片表示，「請大家繼續幫他祈禱」。

幸運的是，在24日晚間9點30分時，救難隊聽到凱熹哭喊「媽媽」的聲音，並成功將他救出森林，他除了身體潮濕和寒冷之外並無大礙。當局也從中判斷，他在失蹤期間應該持續在四處走動。目前凱熹已在病床上休養，身體也無大礙。只是海瑟薇透漏，凱熹曾說「他跟一隻熊出去玩了2天」，感謝上帝送他一位「熊麻吉」。當地警方也證實，凱熹也向他們表示自己失蹤時「旁邊有一隻熊陪伴」。

雖然無法證實真偽，但凱熹母親布列塔尼（Brittany Hathaway）仍感謝大家為他的付出和祈禱，他已經能正常說話，也向她已經要求看Netflix追劇。據悉，凱熹於25日躺在床上吃奇多餅乾，並開心地看著加拿大動畫「汪汪隊立大功」（PAW Patrol）。

▼ 布列塔尼（左）開心地和凱熹、海瑟薇在醫院內合照。（圖／翻攝Breanna Hathaway臉書）

▲▼ 美國北卡羅來納州（North Carolina）近日有一名3歲男童凱熹（Casey Hathaway）在森林失蹤3天後幸運生還。（圖／翻攝Breanna Hathaway臉書）

看到凱熹奇蹟從森林生還的消息後，許多網友紛紛驚嘆地表示，「我想知道更多關於熊的細節」、「熊?!這是奇蹟啊」、「之前有位小女孩從森林生還時也說『有隻大黑狗在幫助她』，但事後證實是一隻熊」、「也許有隻母熊聽到他的哭聲後，真的跑過來保護他」、「我快融化了，多麼幸運的男孩，希望熊的故事是真的嗚嗚」。

ET快訊
NIKE「球鞋身分證」遭破解！盜版商嗆：沒在怕啦　網曝正版3
胸口養出「巨無霸肉球」！他皮膚骨頭全被啃光　醫搖頭：沒救了

關鍵字：美國,Netflix,Casey Hathaway,北卡羅來納州,North Carolina,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

索羅斯稱習近平是「自由世界最危險敵人」　中國外交部：顛倒是非

寒冷森林失蹤3天獲救！3歲男童：感謝「熊麻吉」保護我

泰國水泥填肚殺人案　警證實：2流亡「反泰皇人士」身亡

迷信「嫖屍」能招財轉運！死亡正妹24hr直送…邊啪還會眨眼

快訊／日本南北接連震！　岩手縣16：23發生規模5.7強震

駕駛只是兼職？英超球星墜機朝人為疏失調查　梅西呼籲重啟搜索

年輕夫妻一氧化碳中毒亡　 身旁5月嬰兒奇蹟存活！

在車後座撿到散彈槍！4歲童誤觸「射穿前座母」...

南韓順毛歐巴台灣理髮初體驗　指定時下最夯髮型「秒變台男」女友笑噴

寶可夢狂粉打造「浴室圖鑑」　網友一看驚呼：這靈骨塔？

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

索羅斯稱習近平是「自由世界最危險敵人」　中國外交部：顛倒是非

寒冷森林失蹤3天獲救！3歲男童：感謝「熊麻吉」保護我

泰國水泥填肚殺人案　警證實：2流亡「反泰皇人士」身亡

迷信「嫖屍」能招財轉運！死亡正妹24hr直送…邊啪還會眨眼

快訊／日本南北接連震！　岩手縣16：23發生規模5.7強震

駕駛只是兼職？英超球星墜機朝人為疏失調查　梅西呼籲重啟搜索

年輕夫妻一氧化碳中毒亡　 身旁5月嬰兒奇蹟存活！

在車後座撿到散彈槍！4歲童誤觸「射穿前座母」...

南韓順毛歐巴台灣理髮初體驗　指定時下最夯髮型「秒變台男」女友笑噴

寶可夢狂粉打造「浴室圖鑑」　網友一看驚呼：這靈骨塔？

乾燥玫瑰色OUT！韓妞瘋「中藥色唇膏」，唇紅齒白就靠它

老四川盃16強出爐　北市興福不敵高市橋頭淘汰

全台唯一餐廳內就可搭小火車！門口是平交道要停、看、聽

福原愛挺8月大肚現身！江宏傑台下素顏「愛的視角」護妻甜爆

阿嬤被新來的霸占！　主子爭寵「眼神死3貼」：那是我的位子

韓流風！富邦金加碼400億投資高雄　建商場、電影院

貓咪爽泡「飼料浴」吃好吃滿　網笑：出來會變霸王貓

41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

框酒店妹出場性侵拒付8萬8和解　男嗆「不可能」遭砍斷2手指

NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞

國際熱門新聞

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美..

即／航管缺人　紐約機場停止降落

滑水道遭胖女追撞　她肝臟破碎像..

血狼月出現白閃光　天文學家看呆

孩子先天缺陷　媽忍痛墮胎卻被批

澳洲女會網友 遭毒打變地獄性..

5歲男童緊抱母棺材入睡網心碎！

順毛南韓歐巴台灣理髮初體驗　秒..

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱..

「初戀臉大眼妹」真面目驚呆網友

快訊／川普宣布暫時結束停擺政府

大叔甘願當性奴　分屍「斷雞」慘..

22歲正妹嘿咻12歲小學生被捕..

巴西礦場水壩突崩塌　200人失..

更多熱門

相關新聞

父母一氧化碳中毒亡 　嬰離奇存活

美國密西根州巴特爾克里克一處民宅，日前發生了一起離奇的中毒案件。一對19歲年輕夫妻被發現陳屍在床上，被判定是一氧化碳中毒死亡，但當時他們身旁的5個月大嬰兒竟還活著，讓許多人驚訝直呼小孩怎麼會比大人幸運，逃過死劫。

後座發現散彈槍　4歲兒誤射前座母　

懷孕會傳染！6名護士同時成孕婦

200年來美國未放棄將手伸入拉美

CNN神推敲　直擊FBI逮川普親信

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

東區幫人配對…隔4個月變女友！

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

每個人生日都有對應的專屬色

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面