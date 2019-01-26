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在車後座撿到散彈槍！4歲童誤觸「射穿前座母」...

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▲▼ 洛杉磯諾沃克市（Norwalk）一名4歲男童在後座撿到一把散彈槍，並誤擊前座母親。（圖／翻攝Google Map）

▲ 男童在後座找到散彈槍，槍上無保險閂設計。（圖／翻攝Google Map）

國際中心／綜合報導

美國洛杉磯日前發生一起奇特的槍擊意外。一名4歲男童在汽車後座發現一把散彈槍後，竟然不小心擦槍走火，直接射中駕駛座的母親。目前該名母親已經在醫院接受治療，已逐漸脫離危險期。警方也逮捕24歲的槍枝持有者安貝瑞茲（Brandon Ambriz），並調查槍枝為何出現在車裡。

據Long Beach Post報導，誤擊事件發生在諾沃克市（Norwalk）14600街區上，23日下午3時，當時車內共有2名大人和4名小孩，有3名孩童待在後座，男童母親坐在駕駛座上，另外一名大人則抱著一位小孩坐在副駕駛座上。根據警方調查，當時男童突然在後座找到散彈槍，加上槍上無保險閂設計，讓他得以扣下板機，直接射穿椅背，導致前座的母親受到嚴重槍傷。幸運的是，女子在送醫治療後已逐漸恢復健康。4名孩童也已經送至當地兒童及家庭照護機關安置。

警方循線逮捕散彈槍主人安貝瑞茲，由於他於假釋期間非法持有槍枝，目前已被逮回警局調查，並面臨4項虐待兒童罪以及持有槍枝罪起訴，保釋金額高達57.5萬美元（約新台幣1.7千萬元）。他也將於當地時間25日接受審判，如果罪名成立將面臨25年以上有期徒刑。

目前整起事件仍在調查中，但事情爆發後，許多網友紛紛認為受傷母親太扯了，「等等，為甚麼車裡會有槍」、「這位媽媽不僅差點傷害同處車內的孩子，現在也危及到他們的生活，然後她竟然沒有被逮捕」、「她倒底在做甚麼，為甚麼會讓槍跟孩子處在同一個空間」、「所以她會入獄嗎」、「有沒有搞錯」，也有網友用Gif圖檔表達對女子的行為感到困惑。

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關鍵字：美國,洛杉磯,Norwalk,Brandon Ambriz,北美要聞

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