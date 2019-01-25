「女兒才值錢！」看她生兒子　零口德媽「酸性體質」開噴：以後變老婆奴

▲原PO生兒子，被酸「以後變老婆奴」。（示意圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

現代年輕人比較少有重男輕女的觀念，所以不管是男生還是女生，都是自己的寶貝。一名女網友忍不住抱怨「沒口德的媽媽」，表示自己生了兒子，卻被對方說「有什麼好，女兒才值錢」、「女兒才貼心」、「以後變成老婆奴」，讓網友直呼「看見人家生小孩，理應是道賀才對」、「真是嚴重的酸性體質」。

「抱怨一些沒口德的媽媽」，一位媽媽在臉書《抱怨公社》表示，生兒子或女兒是老公精子決定的，「可不可以不要一直說，這年頭生兒子有什麼好生女兒才值錢、這年頭生兒子有什麼好生女兒才貼心、這年頭生兒子有什麼好以後變成老婆奴」。

「有沒有想過我們這些生兒子媽媽的感受？」原PO認為生男生女都很好、很棒，而且不是會生會養就很厲害，最重要的是會教，「不要好像可以無性繁殖一樣盡講這些傷人難聽的話，這世界還是有暖男有會顧家的好男人」。

看到貼文後，其他人紛紛表示認同，「不管生男生女，家庭教育、家教是最重要的」、「她是指桑罵槐，在罵她兒子……哈！吃媳婦的醋啦」、「我連生兩男，二毒姑很吃味」、「生男生女都是寶，健康最重要」、「通常長輩如果講這種話，不是酸自己兒子，就是想表示自己的觀念多潮，自以為是新時代老人」、「我生三個兒子～但老大根本暖男，不一定女兒才貼心」、「很討厭人家說兒子都是老婆的」。

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