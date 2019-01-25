九份停車「1小時200」第三集！市府突擊開罰1.5萬　業者氣瘋：絕對要告

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名劉姓人妻19日和老公開車到九份遊玩，本該留下美好回憶，但她事後怒控停車場業者講好「1次200元」，收錢時卻改口「1小時200元」，氣得她揚言「再也不去九份」。新北市交通局派人突擊稽查後，發現業者確實沒有明訂收費標準，當場依法開罰1.5萬元罰鍰。

劉小姐在臉書氣憤寫道，當時她一直問業者怎麼收費，但對方遲遲不回應，過很久才丟下一句「一次200」。她心想假日景點一位難求，這個價格在所難免，便應業者要求留下鑰匙。不料2個多小時後，她和老公回來取車，業者卻改口解釋「一次指的是一小時」，所以一共要收600元，讓她當場傻眼。

▲九份假日人潮絡繹不絕，停車一位難求。（圖／東森新聞，下同）

劉小姐說，她聽到價格覺得莫名被坑，一度氣得要與業者理論，但丈夫怕她動到胎氣，索性付錢走人，不料之後發現車上的零錢全都離奇消失，細想很可能是停車留鑰匙的緣故，「這就是我的遭遇，這輩子永遠不會去九份了，未來親朋好友來台觀光，也會勸導不要去九份。」

據了解，該業者平日與假日收費標準不同，有時價格還會依狀況浮動，因此新聞曝光後，立刻引起新北市交通局注意，並派員到場了解。稽查人員蒐證後，發現業者沒有明訂收費標準，當場開罰1.5萬元。

▲新北交通局和警方近日都到場關切。

停車場業者接受《東森新聞》採訪時大罵，「牌子都有掛，阿你們還有這個問題，是你們的問題還是我的問題？我有強迫你們停嗎？」他表示，到現在都還不知道投訴的劉小姐是誰，「你們（記者）找得到，就把車牌號碼給我啊，我絕對要告她！」

至於劉小姐指控車上錢不見，業者強調絕沒有偷車上的零錢，「那天警察也有來啊」，如果有必要，他願意隨時調監視器證明清白、釐清整件事，但不排除後續提告捍衛聲譽。

新北交通局將持續聯合稽查，以改善九份停車場亂象。

▲業者表示，現場有裝設監視器，願意調畫面還原真相。

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