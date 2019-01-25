上班跳出公告！他一看「年終46萬進帳」爽翻：廢物工程師而已　網傻了

▲年終樓蓋超高，許多網友曬出辛苦一整年的戰果。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

今（25）日不僅是發票開獎日，更是許多人領年終的重要日子！一名男網友早上戶頭進帳5.1萬年終後，開心地在上網「報喜蓋樓」，沒想到還有人的年終更狂；一名工程師直接亮出自己的薪資單，基本年終雖只有約5.7萬，但是績效年獎就有36.9萬，直接爽拿45.6萬回家，讓網友羨慕哭了。

男網友在臉書「爆廢公社」PO文說，年終入帳了，忍了這麼久就是等這幾萬塊，大家年終樓蓋起來；他也貼出一張戶頭轉帳紀錄截圖，從畫面中可以看見，戶頭多了一筆51183元的超大份年終，證明公司真的出手很大方。不過，他也意外暴露自己超過60萬元的存款，讓網友狂羨慕喊「請客啦」。

▲原PO開心問大家年終狀況，全台超狂年終數字都引來了。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到年終樓瞬間斷樓，網友紛紛悲苦留言說，「別人的薪水總是不會讓我失望」、「目前只能活在0的領域」、「不錯了，我公司可能沒年終了」、「我年終加尾牙中二獎，只有9000你敢信？」、「我的工作是沒有年終，是鐘點制，2月收入更少，最不喜歡過年了」、「沒年終，沒尾牙，沒三節，只有勞健保」。

▲工程師拿了近46萬的年終，但很淡定說「今年還可以」。（圖／翻攝自爆廢公社）

在一片比悲傷更悲傷的故事中，就有一名工程師默默貼出公司的公告截圖，上面寫道「您好，感謝您的努力與貢獻，讓公司持續性成長，展望未來，還需要您一起用心經營」。

公告最下方就列出工程師辛苦一整年能領的錢，包括基本年終獎金86790元、績效年獎368858元，年獎合計455648元；等於是辛苦一整年就能爽領45萬元的夢幻年終回家，他還淡定在留言區寫說「今年還可以，（工作是）廢物工程師」，似乎覺得這價碼一般般而已，但對許多人來說可是嚇壞了，引來其他網友訊問「什麼工作啊，真好。」

▲有網友去年拿了45萬。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有許多網友紛紛曬出自己的存款，「小弟不才，加年終大概11萬吧」、「加薪水17萬」、「去年年終45萬」、「底薪6個月＋勤勉金15000＋節慶獎金6500」、「年終20萬」、「上班自由，年終1.5個月」、「年終5個月」、「我工廠六個師傅，光年終我就灑了100多萬，誰也不能搶走我的師父」。

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▼年終拿10萬以上怎麼變得這麼普及化XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

▼有人直接曬錢「多到快看不到螢幕了」。（圖／翻攝自爆廢公社）