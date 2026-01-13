小朋友最愛！「一拉就會跑」屏東歡樂馬提燈超萌登場

▲屏東市「歡樂馬」小提燈亮相。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接寒假與元宵佳節，屏東市公所全新設計的「歡樂馬」小提燈13日於鶴聲國小首度亮相，圓潤可愛造型搭配粉嫩色系，一登場就吸引目光。提燈結合互動巧思與在地意象，輕拉彩球馬兒便擺動奔跑，不僅點亮節慶氛圍，也陪伴孩子展開充滿歡笑與期待的假期時光。

「歡樂馬」小提燈以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，整體風格溫暖活潑，象徵新年的喜悅與祝福。提燈設計融入互動巧思，孩子只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，更成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。

在造型細節上，「歡樂馬」也巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生。同時，市公所也持續將環保理念融入設計，提燈採用節能LED燈，並附上無電池光源供電線，不需使用電池即可點亮，讓孩子在歡度節慶的同時，也學習珍惜資源、友善環境。

屏東市公所表示，今年「歡樂馬」小提燈將發送給屏東市所有國小學童及幼兒園小朋友，預計發放約1萬5,000份，希望在寒假開始之際，為孩子們點亮一盞溫暖的節慶燈光，也為新的一年注入滿滿的歡樂與祝福。

不只小朋友有！公所也特別準備了限量2000個小提燈，預計在一月底開放給市民朋友索取，數量有限，索完為止。想知道最新領取資訊，記得隨時關注屏東市公所臉書及官網。

屏東市長周佳琪表示，元宵節是傳承文化、凝聚情感的重要節慶，期盼透過結合城市風景與環保巧思的小提燈，陪伴孩子留下溫暖的童年回憶，也讓屏東的城市故事在燈影中持續傳承。