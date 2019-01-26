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酒駕帶走15歲女兒！母開刀20次重生...翻到「一卷錄影帶」淚崩：云寶貝想妳

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▲酒駕帶走15歲女兒！母開刀20次重生...突翻到「一卷錄影帶」淚崩。（圖／Ya Ya Li授權引用）

▲兩年前，陳媽媽為女兒寫了28首詩，每一句都是哭著寫下，最後實在太心痛了，才收筆不寫。（圖／Ya Ya Li授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

正值青春年華的陳詩云（云云）在4年多前，被酒駕者奪去了性命，那場意外中，陳媽媽也重傷住院，接受近20次手術才逐漸好轉，後來陳媽媽每天只能對著遺照，傾訴對女兒的思念，但她總後悔保存的遺物太少，最近她無意間翻到懷云云時胎動的錄影帶，一股酸澀不斷湧現，她哽咽地說，「云寶貝，媽咪好想妳！」

陳媽媽緩緩說，女兒是資優生，一路拿市長獎，而且從國中就立志要當幫助被害人的檢查官，云云時不時就抱著她，撒嬌道「媽媽是我的第一名，好愛好愛妳。」

汲汲營營於課業的云云，當年補習時老是吃超商39元組合，看在母親眼裡當然不捨，但她卻早熟地說，爸媽賺錢很辛苦，甚至不斷努力賺獎學金，為了以後能分擔教育費用。

▲酒駕帶走15歲女兒！母開刀20次重生...突翻到「一卷錄影帶」淚崩。（圖／Ya Ya Li授權引用）

▲云云孝順懂事。（圖／Ya Ya Li授權引用）

然而，一場酒駕車禍讓一切變調，云云被撞的當下昏迷指數3，8天後15歲生命劃下句點，而陳媽媽也重傷，「我手術近20次，每當快過不去時，都無能的訴諸於她，她總默默守護著我，就是云云的貼心與孝順和幾近完美，才會讓我難以斷捨離......。」

這4年多來，陳媽媽每天只能對著遺照說說話，努力溫存有云云的記憶，由於當時她也身受重傷，許多東西早在混亂中遺失，所以現在的她總無奈，能懷念女兒的物品太少太少了，「這兩天打掃時，意外發現早期懷她時胎動的錄影帶，寶貝是個貼心又孝順的女兒，好想好想再聽一聽看一看感受她的存在。

▲酒駕帶走15歲女兒！母開刀20次重生...突翻到「一卷錄影帶」淚崩。（圖／Ya Ya Li授權引用）

▲最近打掃時，無意間翻出的錄影帶。（圖／Ya Ya Li授權引用）

而這卷錄影帶像是一把鑰匙，開啟了一些塵封已久的片段，陳媽媽記得，在云云出生沒多久，她有輕微的產後憂鬱症，半夜餵奶時還會邊哭，「她或許感應到了，很快...沒兩天半夜就不起來喝奶，直接一覺到天亮。」

好不容易找到和女兒有所連結的東西，陳媽媽也說，「雖然時隔已久，仍心存一絲奢望，希望有人告訴我，能有方法將錄影帶轉換為光碟，讓我再感受著擁有她的幸福。

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