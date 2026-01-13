　
美媒曝關稅15%「黃國昌去美國幹嘛？」　她猜：被叫去警告1事

▲▼民眾黨立法院黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、立委林國成、黃珊珊出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

紐約時報報導，台美關稅敲定15%，與日本和韓國持平。然而，民眾黨主席黃國昌11日才率團赴華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談，沒多久就爆出台美關稅談妥的消息，政治評論員吳靜怡表示，「原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚？」關稅談判已到最後一哩路，美方在意的是台灣內部風險。

為何是黃國昌？吳靜怡：他代表的是一個政黨和一種政治風險

政治評論員吳靜怡在粉專發文，台灣內部近來頻繁出現部分在野黨立委與中共論述高度重疊的疑美、疑軍、疑賴言論，正是在這樣的背景下，民眾黨主席黃國昌於關鍵時間點被安排赴美，時機之精準，很難視為巧合。從國際政治角度觀察，這趟行程更像是一場「當面講清楚」的關鍵政治溝通。

她指出，當貿易協議已進入法律審視、即將對外公布的階段，美方所擔心的是台灣內部政治是否會在最後關頭失速，包括中央總預算、軍購案屢遭杯葛，是否連關稅協議都可能成為政治攻防的一環，讓立法院成為新的不確定變數。

▲▼民眾黨主席黃國昌訪團抵達美國華盛頓。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌訪團抵達美國華盛頓。（圖／民眾黨提供）

為什麼是黃國昌？吳靜怡直言，「因為他代表的不是個人，而是一個政黨和一種政治風險！」從國防預算反覆受阻，到立法院高度對立的政治操作，這些行為在國內或許可被包裝為「監督」或「改革」，但在美方等國際戰略夥伴眼中，卻是在意另一件事，「台灣的制度，是否仍然具備民主國家的穩定兌現承諾能力？確保台灣能穩定朝向民主供應鏈發展。」

她認為，「黃國昌被美方找去，從時序與背景來看，就是提醒國民黨和民眾黨不要在最後階段製造政治變數拖累全台灣的經濟」；國防預算可以辯論，但不應被無限上綱成為杯葛工具；台美合作所需要的是制度穩定，而非國內政治秀場。

吳靜怡也提到，美國不會直接介入台灣內政，但會清楚劃出紅線，藍白陣營可以爭論，但不能在戰略關口失控，更不應挑釁美國當前最敏感的政治與經濟紅線。她呼籲藍白立委，在此關鍵時刻，切勿因政治操作而拖累台灣蓬勃發展的科技產業。

01/11 全台詐欺最新數據

相關新聞

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

民眾黨訪美結束「等待轉機回台」　省住宿、連去餐廳吃飯都沒時間

民眾黨主席黃國昌11日率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談，隨同出訪的民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，「真相將會在1月14日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明」。另外，民眾黨前國際部主任林子宇今（13日）也表示，在芝加哥等待轉機要回台灣了，他們省住宿、連進去家「餐廳」吃飯都沒時間，只為抓緊時間精準拜會各單位，為了酸而酸實在可笑。

民眾黨閃電訪華府政壇議論　陳智菡：14日向國人清楚報告

民眾黨閃電訪華府政壇議論　陳智菡：14日向國人清楚報告

再蓋五座晶圓廠換台美關稅15%？　賴士葆憂：看起來買賣不划算

再蓋五座晶圓廠換台美關稅15%？　賴士葆憂：看起來買賣不划算

傳台美關稅15%、台積電擴大投資　行政院：雙方在商議總結會議時程

傳台美關稅15%、台積電擴大投資　行政院：雙方在商議總結會議時程

藍農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

藍農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

