「我會開你的車去看你」嚴凱泰13歲女兒的一封信：我沒哭，但我想你了

記者柯沛辰／綜合報導

嚴凱泰追思會25日以「一路上有您．追思感恩凱泰音樂會」為題，在新北市府回顧嚴凱泰精彩的一生。期間，夫人陳莉蓮預錄了一首《白雲常在天》在現場播放，而13歲的女兒Michell也讀出給爸爸的一封信，一字一句深刻傳達父女深情，感動在場所有人。

（文末新增女兒Michell信件全文）

據了解，追思音樂會一共邀請1400位親友參加，現場政商大老齊聚，包括前總統馬英九、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、行政院副院長陳其邁、國民黨主席吳敦義及親民黨主席宋楚瑜等人都有出席。

另外，追思音樂會入口處不僅有裕隆集團人員接待貴賓，國安局也派員清查進場人員身分，但由於本次音樂會並未開放採訪，所以各家媒體只能在外守候。

據了解，嚴凱泰自2016年生病後，對外很少談及病況，最大顧慮就是怕女兒擔心。他認為，女兒已經長大懂看報紙，如果知道太多會傷心。期間病情一度好轉，嚴凱泰更是經常告訴女兒，身體已經好了、沒有問題。

去年，嚴凱泰癌症病情復發，始終不願對女兒多說病況，直到他過世前，女兒Michelle才得知病情有多嚴重。

Michell的信全文如下：

沒有人跟我說 你的病很嚴重

因為大家都認為你會好

沒有人跟我說 你可能不會好

因為你一直相信你會好

沒有人跟我說 你不在的時候

我該怎麼辦

直到那個周末 我問 「爸鼻怎麼了，他會好嗎？」

才知道為什麼爸鼻這次還沒出院回家

你們大人都是這樣 拐彎抹角

不知道我心中早已經充滿了疑問

那個黃昏 在病床邊

我牽著你哭

因為我說不出話來了

說不出話了

所以我一直哭 一直哭

希望你聽得到

也就像你第一次聽到我的哭聲

我們的第一次互動

13年前的你和13年後慌張的我

你一定知道

也一定有聽到 而且偷偷的笑在心裡

那是我們最常在一起的地方

我已經不再哭了 很快就回學校上課

繼續跟弟弟混在一起

你還在 還在媽咪、弟弟和我的身旁 等一下就要一起去亞都吃飯

走吧 備車

只是這次你先出門了

你的愛穿過陽明山 繞過月球 遠到星塵無窮的邊際 那麼長

那麼安靜 那麼溫暖

而我對你的愛呢

就是從星塵無窮的邊際

再回飛到陽明山

文園的客廳和房間門口

你探頭問 小嚴 小小嚴 小嚴 小小嚴 你們在忙什麼呀

我們很少回應你 因為你不就在門邊嗎

就讓時間停在那一刻好嗎

好希望時光永遠就停在那時刻

我和弟弟房門外 探頭的你

好不好呢 爸鼻 好不好呢 好不好呢

最想念的話都已經寫下伴隨著你出門了

請不要擔心 我沒有再哭了 但我想你了

有一天我會拿到駕照 開你的車 去看你