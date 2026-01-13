休旅車國道失控大迴轉撞護欄！目擊女駕駛驚呼：載舅媽骨灰有保佑

記者唐詠絮／彰化報導

國1南向埤頭路段日前一輛休旅車在行駛中突然失控，大迴轉接連閃避前方3輛車後，橫跨4個車道逆向撞上外側護欄。事故雖未造成人員傷亡，但過程險象環生。事後，當時行駛在後方的林小姐餘悸猶存地表示，自己的車上正載著舅媽的骨灰要前往屏東進塔，她深信是舅媽在天之靈庇佑，才讓她們平安躲過一劫，否則很可能演變成嚴重的連環車禍。

▲國1南向埤頭路段休旅車驚險閃3車逆向撞護欄。（圖／翻攝自threads／linshuyun2222提供）

當時駕車跟在後方的林小姐回憶，事發大約在10日早上7點多，她與母親正從台北開車南下屏東，準備將舅媽的骨灰送往塔位安奉，「那部車（休旅車）突然從後面衝上來，速度很快，接著緊急煞車，從前面那台車旁邊閃過去，一連閃了三台車，竟然都沒撞到！」她坦言，當下自己和母親都嚇壞了，而前方被閃避的車輛顯然也受到驚嚇，車速瞬間慢了下來。

▲休旅車變換車道時差點撞到白色轎車。（圖／翻攝自threads／linshuyun2222提供）

所幸林小姐的車並未受到波及，她與母親也平安無事。事後她心有餘悸卻又充滿感激的說，「我覺得一定是舅媽有保佑，我們才會這麼平安。不然以當時的車速和車流，很可能會造成嚴重的連環追撞。」

根據國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，該輛肇事休旅車在國道1號南向埤頭路段，行駛於中線車道時，疑似因閃避前方車輛而失控，最終撞擊外側護欄。由於事故發生後，警方並未立即接獲報案，確切發生時間仍待釐清。

▲國1南向埤頭路段休旅車驚險閃3車逆向撞護欄。（圖／翻攝自threads／linshuyun2222提供）

但驚險過程都被後方車輛的行車記錄器拍下，畫面中可見休旅車突然偏移，驚險地大轉彎連續閃過3台前方車輛，橫跨4車道逆向撞外側護欄。

國道警方提醒，「安全距離保持好，養足精神上國道」是基本原則，感到疲倦時應立即下交流道或至服務區休息，以免一時疏忽釀成無法挽回的遺憾。