國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

▲金價一路狂飆！新北黃金博物館「大金磚」刷新史上最高價。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

受到中東局勢緊張、國際避險需求升溫影響，金價持續攀升屢創新高，新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」身價也隨之水漲船高。館方昨（12日）顯示每公克金價達4712元，重達220.3公斤的「大金磚」市值再度突破10億元，飆升至約10.38億元，不僅是第二次站上10億元大關，更創下歷來最高紀錄。

黃金博物館表示，館內金價顯示器昨（12日）顯示每公克金價達4712元，重達220.3公斤的「大金磚」市值一舉飆破10.38億元，不僅是第二度突破10億元大關，更寫下歷來最高價。

根據黃金博物館資料，上一次「大金磚」市值站上10億元，為去年聖誕節，當時每公克金價為4594元，市值約10.12億元。未料僅相隔19天，金價再度走高，帶動「大金磚」價值水漲船高，攀升至約10億3805萬元。

黃金博物館指出，「大金磚」為2004年由中央銀行外借予台北縣政府（新北市政府前身），並由中央造幣廠熔鑄而成，當年市價僅約9700多萬元。隨著近年金價長期走升，其身價已翻漲逾10倍，成為館內最受矚目的焦點。

黃金博物館也說明，這塊「大金磚」曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但紀錄於2005年被日本靜岡縣伊豆市的土肥金山、重達250公斤的金磚超越。儘管如此，新北市黃金博物館的大金磚仍持續在館內展示，吸引民眾前來一睹其驚人價值與歷史意義。