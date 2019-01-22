雲林農產外銷處女航　4萬公斤茂谷柑到大陸

▲雲林縣農產茂谷柑首度外銷大陸四川。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

農產銷得出去，錢進得來！張麗善為落實農產品外銷政見，積極為農特產品爭取內外銷通路，由台灣雲林農產物流中心(股)公司為窗口，與大陸四川省彭州舞東方農產品有限責任公司合作，22日出口2個貨櫃約40,000公斤的茂谷柑到大陸，讓農民無後顧之憂過個好年，張麗善做到了對農民的承諾。

雲林縣農產品外銷政見逐步落實，22日在雲林古坑永昌合作農場舉行首航大陸封櫃儀式，首波外銷農產品是應節的水果「茂谷柑」，張麗善、農會總幹事簡明欽等人與四川成都舞東風公司執行長陳先圍，共同為即將出口的茂谷柑封櫃，象徵雲林農產品外銷進一大步。

張麗善指出，茂谷柑主要產地在斗六與古坑等地區，主要生產期集中在農曆春節前後，由於氣候適宜、土壤肥沃，不僅是柑橘類頂級品，果實甜度高、多汁，果形亮麗、耐貯藏，更是深受消費者喜愛。

張麗善強調，為了照顧農民，縣府持續關切農作物的產銷狀況，除了幫助果農在栽培管理技術的提升與生產高品質的果品，亦致力拓展農產品的銷售通路，進而改善農民收益。今天只是一個開端，後續縣府將媒合更多的農產品，由雲林農產公司與舞東方農產品公司簽署長期合作備忘錄，為雲林農產品爭取更多的外銷訂單。

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