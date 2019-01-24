美女同事買飲料！他轉頭看「OL限定杯套」傻眼　網笑噴：難怪雙面膠不見了

▲欸？這個杯套怎麼看起來怪怪的？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

減塑政策實行，許多喜愛手搖飲的消費者都自備環保杯套、吸管，不過如果今天想喝飲料，卻忘記帶任何袋子，該怎麼辦呢？一名網友出賣自己的美女同事，只見她似乎是買了一杯飲料，卻沒有袋子，竟突發奇想自製杯套，還說要這樣把飲料提回家。看到照片後，網友紛紛笑說「不愧是小資女」、「生活智慧王」。

「美女同事說要這樣把飲料提回家……」，一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見美女同事買了一杯珍珠系列的飲料，飲料杯上則套著一個「有把手的杯套」；但仔細一看，同事用的並不是一般常見的環保杯套，而是「雙面膠＋黑色充電線」。

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▲原來雙面膠在這啊！我找很久欸！（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，黑色充電線兩邊的連接頭剛好可以卡到雙面膠下面，整條充電線則是變成提把，往上一拉，雙面膠就剛好卡在飲料杯的杯身中間，而且乍看之下還無違和。此外，還有人發現，這位小資女真的是生活智慧王，因為背景中，拿來裝筆的筆筒竟然是知名咖啡連鎖店的透明塑膠杯。

網友紛紛笑呼「線的長度夠長還可以斜背」、「拿下來立刻隱身在桌面，好實用」、「這是不是吃了機智豆啊」、「應該可以，要卡緊一點」、「原來雙面膠在這」、「我突然覺得用束繩弄老半天的我很智障」、「這個可以，OL限定」。

也有人瘋狂求圖「飲料有了 美女同事呢」、「所以那個美女同事的fb呢」、「圖文不符啊！美女的照片咧？」原PO事後也更新貼文，說他把這張照片貼到爆廢後，「同事表示怕.jpg」；對許多人瘋狂求照片，他也再次貼出照片，笑說「只有背影照一張」。

▼生活智慧王美女同事的背影照。（圖／翻攝自爆廢公社）

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