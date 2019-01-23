脫序女普悠瑪鬧事！「佛經歌」音量開最大　怒踹車長3腳嗆：別碰我

記者趙蔡州／綜合報導

搭乘大眾運輸工具請尊重別人！一名網友23日晚間乘坐台鐵普悠瑪431車次時，碰上一名女子從宜蘭上車後就狂放音樂，而且還把音量開到最大影響了整個車廂，當列車長前來勸說她把音量關小聲，她不但不理會還出腳踹了列車長3次，脫序的行為非常誇張。

影片中可以看見，拍攝者坐在女子的另一側位置，卻還可以清楚的錄下「佛經歌曲」的聲音，列車長則是不斷苦勸女子把音樂關掉，但女子卻一直裝傻，還拿出手機反蒐證，氣得旁邊乘客都怒說：「請警察過來了啦！」、「趕快把她趕走吧，她誰啊！」但女子卻都當作沒聽見。

▲脫序女普悠瑪鬧事！手機放「佛經歌」音量開最大 怒踹車長3腳嗆：「別碰我。」（圖／翻攝自爆料公社）

只是因為火車正在行駛途中，警察一時還無法馬上趕到，列車長只能繼續勸說，「不要影響到其他乘客，做人不能這麼自私，這裡是公共場合……。」但女子就是不願意關掉音樂，列車長最後無奈決定伸手去關音樂，這時女子才喊說「你要碰我幾次！」並出腳踹了列車長3次。

影片曝光後短短1小時，就有超過2千多人留言討論，網友紛紛傻眼說：「帶耳機啊，耳機有這麼貴？」、「照片直接貼在所有大眾運輸的門口，黑名單了啊！」、「聽佛經嗎？超度自己？」、「支持台鐵對這個聽不懂人話的提告」、「這種人別在原諒了啦，天天發生台鐵不煩嗎？」