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金融申訴保險占8成銀行居次　評議中心異地諮詢台中雲林高雄

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▲▼金融消費評議中心舉辦的2018金融消費者講座，9月29日在台大會議中心登場。（圖／記者李蕙璇攝）

▲金融消費評議中心不定期於全台多縣市舉辦消費者講座，宣導金融消費常識。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

財團法人金融消費評議中心專門免費為民眾處理保險、銀行、證券期貨業等的消費申訴案，目前去年三季統計共收到3463件申訴案，其中以保險業占8成，其次為銀行業。每週三還會輪流到台中、雲林及高雄駐點開辦「異地諮詢」服務，歡迎民眾多加利用。

「異地諮詢」駐點服務時間為每週三的上午10:30至下午16:00，輪流到台中、雲林、高雄與雲林等縣市政府。每月第一個週三於台中市政府（台中市西屯區台灣大道三段99號市政大樓文心樓10樓）。

第二個週三於雲林縣政府（雲林縣斗六市雲林路二段515號1樓），第三個週三於高雄市政府（高雄市苓雅區四維三路2號9樓），第四個週三就再回到雲林縣政府。

▼金融消費評議中心舉辦消費者講座，左起政大教授彭金隆、台北市主任消保官何修蘭、評議中心董事長李滿治、主持人廖慶學、平民保險王劉鳳和。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼金融消費評議中心舉辦消費者講座，左起政大教授彭金隆、台北市主任消保官何修蘭、評議中心董事長李滿治、主持人廖慶學、平民保險王劉鳳和。（圖／記者李蕙璇攝）

金融消費評議中心表示，總部設於台北火車站附近之外，異地諮詢服務會有專人駐點提供民眾金融消費諮詢服務，協助了解買保單、銀行、證券期貨等金融商品過程中，所遇到相關爭議狀況是否可以透過金融消費評議中心給予協調處理機制，便會再協助民眾填寫申訴書交由評議中心受理，或撥打金融消費者申訴專線0800-789885由專人服務。

去年評議中心受理的申訴案件，從第一季累計到第三季共收到3463申訴案，其中保險業有2963件，銀行業有349件，證券期貨業計有147申訴案，電子票證業計有4件。

而民眾與金融業常發生的爭議案類型，銀行業以「違反金融產品條件或風險說明爭議」為主。壽險業理賠案以「手術認定」為主，非理賠案為「業務招攬爭議」居多。產險業理賠案以「理賠金額認定」為主，非理賠案為「未遵循服務規範」，保經保代公司等則以「業務招攬爭議」為主。證期業主要為「保證金追繳平倉」。

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關鍵字：申訴,保險,銀行,證券期貨業,金融消費評議中心,異地諮詢,台中,雲林,高雄,保險局,金管會,銀行局,證期局

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