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買衣聖地五分埔「過年前剩空城」！網分析3大關鍵：早就不逛了

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▲▼五分埔。（圖／記者黃克翔攝）

▲網友討論五分埔沒落原因。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／綜合報導

過去如果說到買衣服，靠近松山車站、捷運後山埤站的五分埔商圈都是大家心中首選地之一，但近年來似乎有沒落跡象。有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片提到，已經快要過年了，但五分埔商圈居然空蕩蕩的，引起熱烈討論。

過年前許多人都要添購新衣，理應是服飾業的旺季。不過一名網友在21日PO出這張「空城五分埔」的照片，可以看到許多店家仍然有開門，各式各樣的衣服陳列在店外，但是畫面內一個客人也沒有，反而是停放的機車更多台，讓網友感嘆「景氣真差，慘。要過年了五分埔都沒人」。

▲▼網友討論五分埔沒落原因。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

這則貼文引起網友熱烈討論，最多人提出的意見是這裡的商家「態度不佳」，由於五分埔是以批發服飾生意為主，散客常被冷眼對待，網友留言提到，「態度差真的深植人心，我都買淘寶了 」、「有些賣衣服的嘴臉真是...一副不批就快滾」、「因為都做批發，對零售的態度很差 」、「幾年前要試穿很貴的牛仔褲，店員她說，試穿視同偷竊」、「之前去，老闆娘直接無視，不爽賣的感覺」、「態度真的跩到一個不行。身為賣家的我都這麼覺得，所以沒有踏進5分埔批貨過」。

另外也有人認為，過去主打便宜的五分埔已經失去優勢，商品變貴了，品質也沒有特別好，再加上電商崛起，早就難以抗衡，「又貴品質又爛，沒有逛的必要」、「五分埔越來越貴」、「真的沒比較便宜啊！款式也沒比較新啊」、「衣服貴就算了，質感還不如淘寶的」、「貴到嚇死人」、「自從網拍普遍之後，這種情況已經很久了吧」、「路很小條，一堆送貨的車子擠來擠去，寧願逛西門或東區」。

《ETtoday新聞雲》先前曾報導，五分埔商圈受到人潮減少影響，讓傳統服飾店生意大幅下滑，連帶著讓店面租金下跌，若與4年前成交的第一高單價相比，已足足下跌3成。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡則表示，這幾年電商、代購成為平價服飾的消費通路主流，這些通路的服飾售價也不高且選擇多樣化，此外，這幾年自由行盛行，許多人選擇直接到韓國首爾、日本東京等東北亞都會區旅遊兼採購，使傳統商圈店面受到各方夾殺，店面租金跟售價也大受影響。

▲▼網友討論五分埔沒落原因。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

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關鍵字：五分埔,過年,買衣服,服飾業

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