　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

19歲大學情侶機車遊安平　慘跟「轎車相撞」女死、男重傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼不幸！大學情侶騎機車遊安平撞轎車 女死、男重傷。（圖／翻攝畫面／台南警察局）

▲大學19歲情侶租機車遊安平，高速撞轎車女死、男重傷。（圖／翻攝畫面）

社會中心／綜合報導

就讀雲林某大學的19歲張姓男大生日前趁著寒假，租了機車載了19歲劉姓同校女友到台南遊玩，但2人卻在安平區的安北、州平路口，跟盧姓男子的轎車相撞，造成轎車的車頭幾乎全毀，張男頭部重創送醫救回一命，劉女則在急救後宣告不治，情侶開心出遊卻1死1重傷天人永隔。

根據了解，張男與劉女2人同為19歲是校園情侶檔，兩人日前趁著學校放寒假結伴出遊，從高雄租了機車後到台南安平遊玩，張男載女友從四草大橋左轉安北路，但卻在下個安北、州平路口與盧男轎車相撞。盧男轎車的車頭幾乎全毀，人無大礙，但張男及劉女第一時間重傷昏迷不醒。

兩人送醫急救後，張男有臉部眉骨粉碎性骨折、頭骨破裂及雙腳受傷多處受傷，但治療後成功救回一命，送入加護病房觀察；但劉女則因為傷勢實在太重，醫師搶救時一度動手術切除部分器官，但最後仍回天乏術宣告不治。劉女家屬接獲噩耗後悲痛欲絕，決定對張男、盧男提出過失致死告訴。

台南警方表示，車禍發生後，後方有熱心的駕駛人提供行車紀錄器畫面，但當時錄影的距離離車禍現場有點遠，目前已經將車禍現場的拍照紀錄，連同行車畫面作成資料，依過失致死案交由台南地檢署偵辦。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
等2.5hrs終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬歉「我尷尬」笑噴原因
清水男「汽旅飲彈」破頭臥床亡！媽前夜曾電問：回家吃飯嗎
阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！現況曝光網暴動
中壢夜市肌肉哥「徵闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

關鍵字：情侶檔,雲林,19歲,大學生,情侶檔,大學情侶

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲大學情侶機車遊安平　慘跟「轎車相撞」女死、男重傷

看橡皮筋可殺人…莽兒電線勒死久病母　他遺憾：當天長照剛核定

比基尼登山客墜谷…涉爬黑山！山岳攝影家雪羊「1128字長文」回應玉管處

清水男「汽旅飲彈」…破頭臥床亡！媽前一夜曾電問：要回家吃飯嗎

影／彰化透天厝火警竄濃煙 　一家3口嗆傷送醫

影／墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉獨爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒路

恆春遊覽車駕駛恍神追撞　2自小客車5人受傷

蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

快訊／北市女民眾情緒激動　松高對面欲跳樓　警消順利拉下

2歲女童「嫩臉遭抓咬」　園長竟私下帶男童到家道歉

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

寵物掉毛、煙味...過敏心很累！　理科先生自製簡易空氣清淨機

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

周杰倫錄影拍義大利美景　一拍到昆凌「瞬間放大一倍」ＸＤ

李聖經扮金福珠衝上台熱唱 　「我很想你們」告白粉絲

19歲大學情侶機車遊安平　慘跟「轎車相撞」女死、男重傷

看橡皮筋可殺人…莽兒電線勒死久病母　他遺憾：當天長照剛核定

比基尼登山客墜谷…涉爬黑山！山岳攝影家雪羊「1128字長文」回應玉管處

清水男「汽旅飲彈」…破頭臥床亡！媽前一夜曾電問：要回家吃飯嗎

影／彰化透天厝火警竄濃煙 　一家3口嗆傷送醫

影／墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉獨爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒路

恆春遊覽車駕駛恍神追撞　2自小客車5人受傷

蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

快訊／北市女民眾情緒激動　松高對面欲跳樓　警消順利拉下

2歲女童「嫩臉遭抓咬」　園長竟私下帶男童到家道歉

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

汪遭反鎖絕望啃牆壁…活活餓成乾屍　空洞眼神凝視逃不出的牢籠

爆紅奶蓋茶掀起排隊潮　網紅飲料店年收破億

牆上都是板金刮痕！「魔王級停車場」超狂斜車格　網：綜藝挑戰嗎

IG打卡不能少了這！香港逸東酒店泳池美景超夢幻　

亞足賽／U23後再爆冷！越南PK戰4比2退約旦　成首支晉8強球隊

圖多！許瑋甯沙灘趴地「豐滿胸型全露」　一轉身…美臀現形掀暴動

9月大嬰坐螃蟹車…墜5米高電扶梯！　商場顧客全嚇傻急奔搶救

全球最暢銷手遊排名出爐　騰訊成最大贏家

熱褲妹露蛇腰自拍！ 鏡中倒影肥肉真面目全出賣 網：母湯

社會熱門新聞

情侶機車遊安平　撞車女死、男傷

男汽旅自戕　媽前一夜問：回家吃..

比基尼登山客涉爬黑山！雪羊PO..

「比基尼登山客」南投獨攀墜20..

莽兒勒死病母　當天長照才剛核定

玉管處：比基尼登山妹涉獨爬黑山

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高..

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消..

彰化路人轉頭1秒被撞飛亡　23..

小孩還在家　惡男闖廁所性侵外傭

澎湖父母留2娃看家起火　救人高..

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲..

2歲女童遭抓咬　母怒控園方失職

即／新北逆子掐死母親！警破門見..

更多熱門

相關新聞

東森購物、雲林產地連線開賣黃金米

年節送禮旺季到來，為了推廣在地優質農產品，在雲林縣長張麗善親自號召下，西螺鎮農會、漁季水產與東森購物聯手，將於1/18下午14:00東森購物CH34歡樂購首賣西螺黃金米，並特地安排購物台棚內及雲林棚外雙現場連線開賣，由購物專家羅聆把雲林獨特黃金米介紹給廣大消費者。

20大網紅打卡　秘境神搜來了

上班PO業配文？雲林文化處長道歉

遭控性侵學妹　鹹濕對話讓男大生不起訴

高職弟對撞貨車！求收驚＋曠課2.3萬賠償

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

情侶機車遊安平　撞車女死、男傷

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

做死也甘願！4星座容易變成男友狗

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

終於唱了！蕭敬騰鞠躬道歉：我尷尬

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

即／淡水娃娃機台驚現大陸豬肉製品

蕭敬騰慢開唱沉重道歉！萬粉場外靜候

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

空服員遭乘客逼幫擦屁股　長榮回應了

男汽旅自戕　媽前一夜問：回家吃飯嗎

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

更多

最夯影音

更多

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面