19歲大學情侶機車遊安平　慘跟「轎車相撞」女死、男重傷

▲大學19歲情侶租機車遊安平，高速撞轎車女死、男重傷。（圖／翻攝畫面）

社會中心／綜合報導

就讀雲林某大學的19歲張姓男大生日前趁著寒假，租了機車載了19歲劉姓同校女友到台南遊玩，但2人卻在安平區的安北、州平路口，跟盧姓男子的轎車相撞，造成轎車的車頭幾乎全毀，張男頭部重創送醫救回一命，劉女則在急救後宣告不治，情侶開心出遊卻1死1重傷天人永隔。

根據了解，張男與劉女2人同為19歲是校園情侶檔，兩人日前趁著學校放寒假結伴出遊，從高雄租了機車後到台南安平遊玩，張男載女友從四草大橋左轉安北路，但卻在下個安北、州平路口與盧男轎車相撞。盧男轎車的車頭幾乎全毀，人無大礙，但張男及劉女第一時間重傷昏迷不醒。

兩人送醫急救後，張男有臉部眉骨粉碎性骨折、頭骨破裂及雙腳受傷多處受傷，但治療後成功救回一命，送入加護病房觀察；但劉女則因為傷勢實在太重，醫師搶救時一度動手術切除部分器官，但最後仍回天乏術宣告不治。劉女家屬接獲噩耗後悲痛欲絕，決定對張男、盧男提出過失致死告訴。

台南警方表示，車禍發生後，後方有熱心的駕駛人提供行車紀錄器畫面，但當時錄影的距離離車禍現場有點遠，目前已經將車禍現場的拍照紀錄，連同行車畫面作成資料，依過失致死案交由台南地檢署偵辦。