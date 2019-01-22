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「聊高雄氣爆不敢找我？」 自救會長怒嗆劉寶傑：瞧不起你

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▲▼高雄氣爆自救會長陳冠榮和陳菊合照。（圖／翻攝陳冠榮臉書）

▲高雄氣爆自救會長陳冠榮（左）和陳菊（中）合照。（圖／翻攝陳冠榮臉書）

政治中心／綜合報導

政論節目「關鍵時刻」21日探討高雄氣爆議題，質疑高市府編列的1億3千萬律師費流向不明。氣爆自救會會長陳冠榮得知消息，當晚在臉書砲轟國民黨抹黑，還嗆製作單位不敢找他上節目，引發網友熱議。稍早，陳冠榮已答應「關鍵時刻」邀約，要上23日的節目發聲。

陳冠榮21日晚間在臉書發文，感謝國民黨立委黃昭順、高市議員李雅芬一直以來的幫助，但下一秒話鋒一轉，他隨即表示「我已經跟你們說得很清楚了，氣爆是我花了4年多時間、倒虧300多萬，背負了所有罹難者和重傷者的責難以及我爸的名字，拼命扛下來後憑著我的自尊和驕傲努力完成後續的一個成果。」

陳冠榮批評，「你們國民黨為了選舉是非不分，硬要先抹黑再打靶，把我努力許久的善款和代位求償抹黑到這個地步，那我就絕對會站在前面還擊。」他質問，「黃昭順黃姐姐，請妳摸著妳的良心；你們國民黨這樣幹，是不是對得起生前曾經拼命幫妳跟吳敦義以及國民黨拉票的我爸？要抹黑我學不會，要爆料要說明就來吧！我腦裡的東西多的是！」

▲▼劉寶傑自爆脊椎裡長了一顆瘤，差點癱瘓。（圖／記者徐文彬攝）

▲嗆劉寶傑「孬種」，陳冠榮受邀23日上節目。（圖／記者徐文彬攝）

陳冠榮在文末嗆聲，「關鍵時刻」劉寶傑大聊氣爆，卻不敢找他上節目，根本是孬種，「我是高雄81氣爆自救會長／氣爆善款委員會委員／代位求償委員會成員陳冠榮，就是瞧不起你這種沒種的懦夫！」

他補充說明，之所以點名黃昭順、李雅芬等人並不是因為他們造謠抹黑，而是因為幾人幫了他很多忙，所以他一直沒批評國民黨中央及議員在氣爆事件中扯後腿的行徑，「現在因為實在抹黑得太誇張，所以在爆氣翻臉前希望告知這三位一聲，但因為真的太生氣，顧不及撰文文意，其實還是很謝謝這三位的。」

貼文曝光後，陳冠榮22日中午接到製作單位電話，預計23日下午5點到8點出席「關鍵時刻」。

據了解，陳冠榮的父親陳進發是前鎮區竹東里前里長，在高雄氣爆事件中不幸罹難。事發後，陳冠榮辭去醫師一職，從台北返回高雄擔任自救會會長。

▲▼陳冠榮表示能和大家一起攜手完成奇蹟，已是足夠的安慰。（圖／東森新聞）

▲氣爆後，陳冠榮辭去醫師一職回高雄。（圖／東森新聞）

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