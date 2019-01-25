踢爆國小「營養午餐1餐18元」　林佳新一張表怒打臉：怎麼煮你教我？

▲雲林國中小學營養午餐引發爭議。（圖／資料照）



政治中心／雲林報導

雲林熱血菜農林佳新經常上節目評論時事，25日一大早，他透過臉書發文爆料，莿桐國小營養午餐「一餐才18塊」，反映幾年了「18元食材費，小朋友能吃到幾塊？」「什麼狗屁政府！」遭網友批評是假新聞，雲林縣府2016年曾曝光詳細費用澄清，國小均採自設午餐廚房，經統計每人每餐費用大約32元，18元僅菜金，未包含主食。

林佳新25日早上8時許發文痛罵，他們農民反應幾年幾十次營養午餐的事，因為號稱農業首都的雲林，國小學童一餐食材費才18元，「怎麼煮你教我？」且縣府只補助一名廚工，像他女兒的學校，500名學生最少要請2名廚工，那第2名廚工經費哪裡來？「這種18塊食材費生意人還要賺，最後我們小朋友能吃到幾塊的食材？」

▲怒爆國小營養午餐「1餐18元」，林佳新一張表打臉。（圖／翻攝林佳新臉書）



林佳新說，反應數年後，李前縣長終於漲了4元，變22元，「我該歌功頌德嗎？」還曝光了莿桐國小107學年度營養午餐收費調整說明，表中載明「將每人每餐菜金由18元調漲為22元」、「每月至少一次國產魚，讓孩子頭好壯壯這種屁話還敢寫出來，我佩服這操筆人了！」等，讓他氣炸痛罵「這張紙又打臉陳主委，我們孩子吃得常常不是本土食材…而且常常是商人的貨底出清！」

「農業首都，為何我們吃的比全國平均45塊還少？就算我們取得比較便宜，也不可能便宜到對砍吧？」林佳新質疑，縣府擺明把兒童當二等公民，經費到底用去哪？並感謝新任縣長張麗善同意自籌財源，要把22元以上國內平均值不足的經費補足，「我們電話反映一次，人家是立馬答應改善，而你們是反應到死都不改變，只是敷衍…這種對比叫我們怎麼能不心寒！」

文章一PO出引發熱烈討論，網友心痛「18至22元的營養午餐是要讓小孩吃廚餘嗎」、「看到生氣」、「不分顏色，孩子是大家的未來」，但也有不少人質疑營養午餐一餐18元是「假新聞」。事實上，雲林縣府2016年9月就曾發聲明6大點澄清，雲林公立國中、小學均設午餐廚房、公辦公營、自行聘請有專業證照廚工烹調，和都會區學校由團膳公司供應不同。

雲林縣府當時就公告詳細費用，指出國中小學184校5萬1315名學生，各校都採最有利標決標方式，評選廠商，經調查統計，105學年度午餐收費每人每月500元14校550元5校、600元150校、650元13校、650元以上2校；每人每餐費用大約32元，支出的項目包括：主食與菜金20元、食油與調味品2元、人事與保險費6元、燃料與水電費3元、維護與設備費1元。也就是說，每餐18元僅指蔡金，未包含主食與其他項目費用，數據顯然有誤。

另外，小校廚工薪資、退休金、硬體設施及設備等也屬於午餐成本費用，都是由縣府編列預算補助，大幅減少家長對學生午餐成本的支出。而雲林縣屬農業縣，學校午餐所需的各項農漁畜牧產品大都來自在地食材，且因廠商減少運輸成本，採購價格本來就比都會地區還低，加上本府推廣多年由大校結合偏遠小校、以多校聯合採購之模式，可降低學校午餐食材費用支出成本。