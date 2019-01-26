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慧眼看天下／黃寶慧與領袖面對面　專訪前總統馬英九暢談兩岸議題

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新聞節目中心／綜合報導

卸下總統職務的馬英九，人氣依舊不減，除了演講邀請不斷，馬前總統還做了一件事，就是把他兩任治理國家的經歷寫成書，全書記錄著馬總統任內的重大政治事件，這也是目前中華民國三位卸任總統中的第一本任內回憶錄。慧眼看天下第40集，特別邀請到前總統馬英九，與主持人黃寶慧深度探討國際、兩岸等時事關鍵議題。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

以色列空襲敘國基地 伊朗嗆「讓以國消失」
長期敵對的伊朗和以色列關係再度緊張! 以色列軍方罕見發聲明證實，以軍從21日凌晨起，連續轟炸反擊敘利亞境內的伊朗聖城軍，雙方飛彈來回轟炸至少造成11人死亡，對此伊朗回嗆，已經準備好要讓以色列從地球上消失。

▼以色列空襲敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列、敘利亞空襲（圖／達志影像／美聯社）

角逐白宮大位 「女版歐巴馬」宣布參選總統
距離明年11月的美國總統大選還有一年10個月，但競選活動已經提前開打，美國民主黨參議員賀錦麗宣布角逐白宮大位，希望爭取成為美國首位女總統和第二位黑人總統，而由於家庭背景的多元化，也讓她有「女版歐巴馬」之稱。

▼ 民主黨聯邦參議員賀錦麗宣布參選總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 民主黨聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

華為創始人任正非上火線 密集亮相穩軍心
大陸通訊龍頭華為財務長孟晚舟遭加拿大逮捕，美國已經啟動程序，要求加拿大把孟晚舟引渡到美國受審，而在這之前鮮少露面的創辦人任正非也打破沉默，接受大陸官媒央視的專訪，表示女兒被捕案有信心會解決，更間接透露，華為正在進行人事改革。

▼華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

▲▼華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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41年價值上萬「古董金屬車票」是假的！達人驚曝心碎真相

關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,馬英九,以色列,伊朗,總統大選,華為

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