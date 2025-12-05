悲劇！阿富汗禁墮胎　母用重石砸女兒肚強制流產

▲阿富汗全面禁止墮胎。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

阿富汗在塔利班（Taliban）2021年重新掌權後，女性處境愈發艱困，而當地法律全面禁止墮胎，無論是當事人還是協助者，都可能面臨刑期。就有一名22歲女子不慎懷孕，其母親只能拿重石壓向女兒的腹部來強制流產，更有一名已養育8個女兒、1個兒子的母親在得知自己又懷上女寶寶時，選擇吞下對胚胎有毒的藥錠。

根據《法新社》報導，塔利班重掌政權後，阿富汗女性被禁止讀中學、大學，也不能從事大部分工作，導致女性在家庭中的價值大幅降低。一名35歲婦女芭哈拉（Bahara）表示，她已經生了4個女兒，日前她又懷上孩子，失業的丈夫命令她「想辦法」，擔心又有第5個女兒，因此她決定到首都喀布爾（Kabul）某醫院請醫生幫忙她墮胎，「我們連現在的幾個女孩都快養不活了，要是男孩，至少還能上學、工作。」

芭哈拉說，一名醫師以「如果有人發現，我們全都會坐牢」為由拒絕她，於是她聽從鄰居建議，花費約2美元買了一種由錦葵類植物製成、能引發宮縮的草藥茶，沒想到她喝下後大量出血，送醫時謊稱是因摔倒受傷，雖然醫護人員一看就知道不是真的，卻沒有檢舉她，醫生團隊也替她清除了胎兒殘骸，但她身體至今仍虛弱。

美國加利福尼亞州立理工大學波莫納分校（California State Polytechnic University, Pomona）民族植物學家馬安德拉德（Guadalupe Maldonado Andrade）指出，這類植物可能「非常危險」，用法錯誤可能導致器官嚴重損傷及大量出血。

另一名女子妮薩（Nesa），已經育有8個女兒、1個兒子，在懷孕4個月後發現胚胎是女性，當時她懇求一家診所幫忙墮胎，結果對方開價130歐元，最終她只能選擇吃下對胚胎有毒的藥錠，「我知道如果我丈夫知道了，他會把我趕出家門，他覺得男孩更好。」

22歲的瑪麗安（Mariam）因婚外情懷孕，其母親聯繫診所協助墮胎，由於對方開價太高，母親便直接以重石砸在她的肚子上，讓她能順利流產。

在阿富汗，墮胎皆是高度禁忌，不僅可能被逮捕，也可能遭社會嚴重汙名，甚至會出現「榮譽謀殺」的殺害女性事件。儘管衛生部官員聲稱受影響女性「不多」，但醫界人士透露，政府近來頻繁檢查醫院是否暗中進行墮胎，使婦女更不敢尋求醫療協助，反而讓「祕密墮胎」愈加普遍。

報導指出，阿富汗是全球孕產婦及嬰兒死亡率最高的國家之一，但塔利班在2024年起，便禁止年輕女性在醫學院接受助產士或護理訓練，恐讓情況雪上加霜。

阿富汗是全球孕產婦和嬰兒死亡率最高的國家之一，自去年以來，年輕女性被禁止在醫學院接受助產士或護理師培訓。根據美國非政府組織「生育自主權中心」（Center for Reproductive Rights）數據顯示，全球僅3分之1的女性生活在允許依需求墮胎的國家，該組織也估計，非法墮胎每年導致全球約3萬9000人死亡。

