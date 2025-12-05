　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「最佳教師」淪性侵犯！已婚女師裸照誘惑　強迫車震17歲學生

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 赫南德茲被控多次與未成年學生發生關係。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國堪薩斯州一名曾獲「單月最佳教師」榮譽的已婚女老師被控與17歲少年發生關係，曾多次在她的吉普車後座性交，面臨4項與學生發生非法性關係的重罪指控。

根據《紐約郵報》，檢方指控，30歲美術老師赫南德茲（Nicole Hernandez，又名Nikki Baird）自男學生國中時期開始與他接觸，男學生後來轉學到威奇托北高中，赫南德茲也轉任同所學校，先是和他建立友誼關係，接著將他與其他人隔絕，去年開始發生性關係。

書面證詞記載，兩人的身體接觸「最初始於赫南德茲撫摸或按摩他的背部或肩膀」，後來開始強迫學生擁抱她。她向男學生聲稱婚姻觸礁，並提供個人手機號碼給對方，還曾寫情書給學生稱，「我希望並祈禱有一天能有機會和你在一起」、「我知道我愛你」。

男學生升上高三後，兩人開始在校外見面。畢業典禮當晚赫南德茲約他見面，問他是否想在車內發生性關係。證詞顯示，「學生說他很緊張，感到有壓力」，但她告訴仍未成年的學生「沒關係」，「不會有麻煩」，因為他已經畢業了。

在高三生不再到校上課期間，兩人每周最多見面4次，在吉普車後座發生性關係。赫南德茲還曾傳送裸照給學生，部分照片已被學生交給調查人員作為證據。即使學生後來與她斷絕關係，她仍持續出現在他的工作場所。

赫南德茲曾於2020年1月獲過去任教的學校選為「本月最佳教師」，因這起事件於5月22日被捕，繳交5萬美元保釋金後獲釋，6月首次出庭，審訊定於本月19日舉行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了
董座毆打運將！　妻子公開道歉了
快訊／朴寶劍「衝往粉絲群收信」！　她當場哭出來
各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝
天道盟主「鐵霸」3人到案！涉毆打運將
快訊／鯛魚排藥檢烏龍　懲處出爐
快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝實驗室搜證1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉　超兇殘手法曝

美軍反恐任務爆「殺錯人」！　敘利亞特工潛伏多年慘被擊斃

日本獵人忙抓熊！動保人士竟「故意破壞捕獸籠」　惡行全被拍

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」　妻求饒：人都會犯錯

電子入境卡「把台灣列中國」！　南韓外交部：會再協調

北韓監獄「多名囚犯」連續人間蒸發！　煉獄內幕曝光

南京大屠殺紀念日將至　日駐中使館示警：避免大聲說話、注意安全

「最佳教師」淪性侵犯！已婚女師裸照誘惑　強迫車震17歲學生

普丁私生女在巴黎遇烏記者　被逼問戰爭稱「我很抱歉」閃人

悲劇！阿富汗禁墮胎　母用重石砸女兒肚強制流產

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉　超兇殘手法曝

美軍反恐任務爆「殺錯人」！　敘利亞特工潛伏多年慘被擊斃

日本獵人忙抓熊！動保人士竟「故意破壞捕獸籠」　惡行全被拍

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」　妻求饒：人都會犯錯

電子入境卡「把台灣列中國」！　南韓外交部：會再協調

北韓監獄「多名囚犯」連續人間蒸發！　煉獄內幕曝光

南京大屠殺紀念日將至　日駐中使館示警：避免大聲說話、注意安全

「最佳教師」淪性侵犯！已婚女師裸照誘惑　強迫車震17歲學生

普丁私生女在巴黎遇烏記者　被逼問戰爭稱「我很抱歉」閃人

悲劇！阿富汗禁墮胎　母用重石砸女兒肚強制流產

小紅書發生大量詐欺案仍未配合調查改善　行政院：支持內政部作為

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了

直擊／Stray Kids降臨高雄帥哭！　成員受傷「坐輪椅現身」惹粉心疼　

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉　超兇殘手法曝

董座毆打運將！PAZZO總監道歉：無法認同任何不當的行為

小資女必學「三罐理財法」超簡單！持續累積小錢也會變大

美軍反恐任務爆「殺錯人」！　敘利亞特工潛伏多年慘被擊斃

BWF大變革！推15分賽制　羽協：還沒收到任何通知

北市社宅推「冷氣以租代買」　5處已試辦、2026下半年全啟用

第四屆台灣印度CEO圓桌論壇　企業領袖齊聚台北拓展合作新動能

【烈焰吞噬】台中公園旁「火燒車」　駕駛座1男葬身火海

國際熱門新聞

情侶登山！她遭男友「丟包山頂」活活凍死

美軍離譜誤擊！連射2彈打自家F-18　飛官險死

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

名古屋命案　嫌：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

黃仁勳挑戰美AI晶片禁令　警告「AI版一帶一路」

20萬健身網紅慘了！　老婆爆料他性侵未成年

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

美議員批黃仁勳「非可信來源」　提案禁輝達晶片銷陸

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

降息預期升高美股幾平盤　Meta漲超3%推升標普500

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

更多熱門

相關新聞

男子把ChatGPT當求偶軍師騷擾女性恐遭判刑

男子把ChatGPT當求偶軍師騷擾女性恐遭判刑

一名自稱靠 AI 求偶的美國 Podcast 主持人，因長期在網路與實體世界騷擾多名女性遭到起訴，如今可能面臨最重 70 年有期徒刑與 350 萬美元（約新台幣 1.1 億元）罰金。31 歲的布雷特・麥可・達迪格（Brett Michael Dadig）被控利用社群平台與節目，鎖定健身房等場所的女性對象，持續跟蹤、威脅，甚至跨州追擊，案件中也牽涉他與聊天機器人 ChatGPT 的互動內容。

恐怖情人買汽油闖前女友家　潑身逼殉情

恐怖情人買汽油闖前女友家　潑身逼殉情

項鍊意外卡插座　8歲童遭電擊驚險救命

項鍊意外卡插座　8歲童遭電擊驚險救命

美30歲女師「付錢買春」多名男國中生！

美30歲女師「付錢買春」多名男國中生！

砸360萬閃兵！王大陸分5次給錢　殺價少付16萬

砸360萬閃兵！王大陸分5次給錢　殺價少付16萬

關鍵字：

教師醜聞非法性關係學生保護堪薩斯州法律案件

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

全台第3家「島語」12/29開幕

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　醫揪出真相

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面