「最佳教師」淪性侵犯！已婚女師裸照誘惑　強迫車震17歲學生

▲ 赫南德茲被控多次與未成年學生發生關係。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國堪薩斯州一名曾獲「單月最佳教師」榮譽的已婚女老師被控與17歲少年發生關係，曾多次在她的吉普車後座性交，面臨4項與學生發生非法性關係的重罪指控。

根據《紐約郵報》，檢方指控，30歲美術老師赫南德茲（Nicole Hernandez，又名Nikki Baird）自男學生國中時期開始與他接觸，男學生後來轉學到威奇托北高中，赫南德茲也轉任同所學校，先是和他建立友誼關係，接著將他與其他人隔絕，去年開始發生性關係。

書面證詞記載，兩人的身體接觸「最初始於赫南德茲撫摸或按摩他的背部或肩膀」，後來開始強迫學生擁抱她。她向男學生聲稱婚姻觸礁，並提供個人手機號碼給對方，還曾寫情書給學生稱，「我希望並祈禱有一天能有機會和你在一起」、「我知道我愛你」。

男學生升上高三後，兩人開始在校外見面。畢業典禮當晚赫南德茲約他見面，問他是否想在車內發生性關係。證詞顯示，「學生說他很緊張，感到有壓力」，但她告訴仍未成年的學生「沒關係」，「不會有麻煩」，因為他已經畢業了。

在高三生不再到校上課期間，兩人每周最多見面4次，在吉普車後座發生性關係。赫南德茲還曾傳送裸照給學生，部分照片已被學生交給調查人員作為證據。即使學生後來與她斷絕關係，她仍持續出現在他的工作場所。

赫南德茲曾於2020年1月獲過去任教的學校選為「本月最佳教師」，因這起事件於5月22日被捕，繳交5萬美元保釋金後獲釋，6月首次出庭，審訊定於本月19日舉行。