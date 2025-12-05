川普關稅太狠！　她訂431美元護膚品「被課657美元」：不如出國買

▲ 哈迪-康帕尼奧收包裹時發現稅金比包裹還貴。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國消費者今年聖誕購物季恐面臨驚人稅務負擔，由於川普政府8月底全面終止小額包裹免稅優惠，導致海外購物成本暴增，有民眾購買431美元（約新台幣1.3萬）護膚品，竟被課徵657美元（約新台幣2萬）關稅，達到商品價格的1.5倍以上。

NBC報導，美國女子哈迪-康帕尼奧（Bonnie Hardy-Compagno）今年8月從比利時訂購價值431美元的護膚產品，原以為僅需繳納標準15%歐洲進口關稅。未料9月透過UPS收貨時，快遞員告知須支付657美元稅金才能取件，令她當場拒收包裹，要求UPS解釋。

UPS後續說明，這批護膚品因含有來自俄羅斯或未知國家的鋁成分，被課徵200%鋁材關稅，再加上50%鋼材關稅。哈迪-康帕尼奧無奈表示，護膚品成分標示僅列出配方，根本無法提供UPS要求的金屬含量數據。

經過2個月反覆溝通無果，UPS甚至寄來65美元（約新台幣2千元）逾期費用帳單，令她無奈表示，「我直接飛去巴黎買還比較划算。」

美國自自1920年代實施「最低免稅額門檻」（de minimis）以來，對800美元以下小額包裹免徵關稅，但川普政府以防範芬太尼等非法藥物走私為由，今年8月29日起全面取消優惠，所有個人海外包裹皆須比照商業進口課稅。

政策衝擊已開始發酵，全美零售聯盟預估今年假期銷售額將首度突破1兆美元，Adobe Analytics更預測網購金額達2534億美元新高，但新稅制導致無數包裹卡在海關，UPS甚至通知部分客戶已經「處理掉」滯留包裹。

多家美國企業被迫調漲售價因應進口成本上升，部分國際業者乾脆停止對美出貨，認為小額商品難以承受高額關稅。好市多、化妝品巨頭露華濃（Revlon）及眼鏡製造商EssilorLuxottica等企業已向川普政府提起訴訟。

川普認為此政策促進國內製造業發展，長遠看來能改善美國經濟。但短期內企業與消費者承受成本激增壓力，專家建議民眾海外購物前應仔細查詢運費說明，尋找標示「完稅交貨」（DDP）的賣家，或優先選擇在美國設倉的國際品牌，避免意外承受稅務負擔。