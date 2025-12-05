台鐵「內壢=中壢」電車線異常　單線運轉列車延誤

▲台鐵內壢到中壢間電車線異常，圖非今起事件路段。（資料照／台鐵公司提供）
記者李姿慧／台北報導
台鐵內壢到中壢間西正線發生電車線異常，部分列車通過後集電弓受損，目前內壢到中壢間單線雙向運轉，列車出現延誤。
台鐵內部通報，因內壢=中壢間西正線電力設備故障，自下午3時30分起封鎖搶修，改東正線單線雙向行車，南下和北上列車出現延誤。
據了解，因部分列車通過內壢到中壢間後，列車集電弓受損，台鐵緊急派員查看後發現電車線異常，因此封鎖路線搶修，目前採單線運轉。
